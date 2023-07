Hirvo Surva: õige laulupeoline peaks ikkagi peast laulma

Dirigent Hirvo Surva tähistab koos noorte laulupeoga oma 60. sünnipäeva. ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et alati ei pea laulupeo lood olema keerulised, vaid tähtis on just see, mis sõnum seal taga on ja kuidas see puudutab.

Hirvo Surva kinnitas, et ta on laulupeol kaks päeva proove kuulanud ning võib selle põhjal kinnitada, et lapsed on väga tublid. "Eriti just selle aja mõtte, mis kaks aastat vahele jäi, on õpetajad teinud väga suurt tööd."

"Ma jäin vaatama mudilaskoore ja mõtlesin, et see on ju see ühendkoor, kes peab laulupeo 200. juubelit 47 aasta pärast ja meie teha on nad sinnani viia," mainis ta ja lisas, et alati ei pea laulud olema keerulised, vaid tähtis on see, mis sõnum seal taga on ja kuidas see puudutab. "Sellest, kuidas need lood noori puudutavad, sõltub see, kas nad tulevad ka järgmisele peole."

Õige laulupeoline peaks Surva arvates ikkagi peast laulma. "Enamus seda ka teevad," kinnitas ta.

See pole aga tema arvates realistlik, et lähiaastatel toimuks laulupidu iga kahe aasta tagant. "Sellisel juhul saeksime seda oksa, millel ise istume," kinnitas Surva ja lisas, et kui üle kahe aasta käia lauluväljakul, siis kaob ära ka ootamise moment. "Ma tean, et järgmine laulupidu toimub 2025. aastal ja koos tehakse üks pidu 2028. aastal."