Margus Toomla: palun pingutame, et meie traditsioon kestaks

Laulu- ja tantsupeo Sihtasutuse juht Margus Toomla märkis, et selleks, et laulu- ja tantsupeo traditsioon kestma jääks, peavad kõik inimesed pingutama.

Enne laulupeo algust sõnas Toomla, et teda valdavad väga ülevad emotsioonid. "Me oleme kolm aastat seda pidu ette valmistanud ja vot, kui sa siia peole nüüd kohale jõuad, see tunne, mis tekib, kui tantsumustrid su ette tulevad ja sa kuuled seda trummipõrinad enda ümber, see on see kõige-kõige," kirjeldas ta.

"See tunne, mis tekib, on minu jaoks midagi sellist, mis tekib ainult siis, kui sa siin koha peal oled," märkis ta.

Siiski nentis Toomla, et viimaste aastate jooksul on näiteks tantsijaid vähemaks jäänud. "Pandeemia-aastad võtsid kollektiivide ja osalejate arvu vähemaks. Selles mõttes väike mure on," tunnistas ta.

Tema sõnul nõuab laulu- ja tantsupidude püsimajäämine kõigi panust. "Eks see algab kohalikust omavalitsusest ja kohalikust koolist peale. Siin on väga suur palve ikkagi kõikidele koolikollektiividele, omavalitsustele ja koolijuhtidele – palun hoiame meie laulukoore, meie tantsurühmasid, ärme anna kergekäeliselt alla. Pingutame-pingutame, et meie traditsioon kestaks."