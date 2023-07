Rongkäigu heeroldid Hele ja Alo Kõrve: oli tunne, nagu sõidaksime ringi

"Mingil hetkel tundus, et kas mina sõidan või koorid sõidavad, sest tekkis selline tunne, et meie olime sõiduvees," kirjeldas Hele.

Siiski leidsid näitlejad, et kõik läks väga hästi ja neli tundi möödusid linnulennul. "Võimas oli näha neid inimesi ja nende seda rõõmu. See on lihtsalt võimas-võimas," sõnas Alo.

Kaasad märkisid, et kuna aastakümnetega on nende koostöö nii loomulikuks muutunud, ei tekkinud neil puldis seistes probleeme. "Üldjoontes leppisime kokku, hüüdsime küll kordamööda, aga samas oli olukord, kus tegelikult said aru, et teine võib-olla ei haara nii kiiresti, ei näe. Selles mõttes meeskonna töö," kirjeldas Hele.