Ott Tänak laulupeost: olgem ausad, päris uskumatu üritus

Oma tütrele laulupeole kaasa elama tulnud Ott Tänak usub, et laulupidu on miski, mis pakub igale vaatajale rõõmu.

"Olgem ausad, päris uskumatu üritus," kommenteeris rallisõitja. "Siia on omajagu energiat pandud, et meile seda rõõmu pakkuda."

Janika Tänak on lapsena osalenud tantsupeol. "Väga tore on vaadata. Eriti tore on vanaemal vaadata, kui oma laps on käinud ja siis nüüd lapselaps," arvas ta.

"See energia, mis sa siit saad, on kindlasti palju suurem kui ainult meie tütar," märkis Ott. "Kogu see rahva möll, see pakub kindlasti kõikidele rõõmu."