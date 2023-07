Mari Jürjens: laulu- ja tantsupidu toob inimesed tõeliselt kokku

Laulja Mari Jürjens märkis, et laulu- ja tantsupidu on üks vähestest traditsioonidest, mis inimesed päriselt kokku toob.

Poegadega laulu- ja tantsupeo rongkäiku vaatamas käinud Mari Jürjens on kogu oma elu laulu- ja tantsupidudest mingil määral osa võtnud. "Poiste jaoks on see teine või kolmas kord niimoodi natukenegi kohal olla," märkis laulja.

Sel aastal oli Jürjens esimest korda tantsupeol laulja rollis. "See emotsioon, mis sealt tuli pärast seda, kui tantsupeo viimane kontsert oli tehtud, nende noorte silmist, kuidas pisaratena see emotsioon välja voolas, see on üks sellistest vähestest," tõdes ta.

"Mulle tundub, et laulu- ja tantsupidu on üks vähestest sellistest traditsioonidest, mis päriselt ka toob inimesed niimoodi kokku, et kõik unustatakse ära ja lastakse rõõmul ja tõelisel sõprusel kuidagi välja tulla," rääkis laulja.