Mari Jürjens: viie aasta järel taas teatrilaval olla oli hirmutav

Meenutades sel sügisel Tallinna Linnateatris esietendunud "Kuningas Leari" proove tõdes Jürjens, et nii pika aja tagant taas näitlejana üles astuda oli pingeline, aga koostöö trupiga sujus väga hästi ning hirmud kadusid.

"Mulle meeldis väga Andres Noormetsaga töötada. Ta on äärmiselt sümpaatne ja heatahtlik lavastaja ning algusest peale väga selge visiooniga," rääkis Jürjens, kellele "Kuningas Leari" materjal oli tuttav juba Viljandi Kultuuriakadeemia teatriõpingute päevilt.

"See oli meie esimene diplomilavastus, aga üsna erinev praegusest, sest Andres Noormets kirjutas näidendi veidikene ümber ja värssi seekord selles tükis ei ole. Lisaks mängisin ma tookord Reganit ja seekord olen Cordelia," selgitas ta.

Nüüd on Jürjensil käimas Eesti Noorsooteatris detsembris esietenduva "Fridebertaga", mille on kirjutanud ja lavastab tema abikaasa Mikk Jürjens. Lavastuse laulud on kirjutanud Mari, kes kehastab duublis Steffi Pähnaga peategelast Fridebertat.

Lisaks teatrietendustele annab Jürjens ka kontserte, kuigi arvuliselt tavapärasest vähem. Tasakaalu töö ja pereelu vahel peab ta väga tähtsaks.

"Eks see tasakaalu leidmine ongi üks kõige keerulisemaid asju elus üldse. Ikka kipuvad asjad minema ühele või teisele poole kaldu. Sel sügisel, kui ma olen näitlejana teinud mitut asja ja on kontserte olnud, tunnen küll, et ma olen üsna piiri peal. Aga ma tean, et lapsed on mulle ikkagi kõige olulisemad ja siis ma proovin jälle seda tasakaalu leida ja nende jaoks kohal olla," rääkis Jürjens, kelle jaoks on keset pereelu argimöllu keeruline aega muusika kirjutamiseks võtta.

"Kui ma olin noorem, siis oli muusika loomine midagi hästi spontaanset – mõtted tulid ja siis ma suutsin kohe istuda ja hakata nendega toimetama. Täna ma ikkagi pean selle hetke kuidagi leidma enda jaoks," rääkis ta.