Tallinna Linnateatris jõuab lavale Andres Noormetsa lavastatud "Lear"

Shakespeare'i näitemäng "Kuningas Lear" on lugu kuningast, kes soovib olla kohustustest vaba ning jagab riigi oma tütarde vahel, luues nii terves riigis konfliktide, intriigide ja salasepitsuste sasipuntra. Lavastaja Andres Noormetsa sõnul tuleb selliste tekstide juurde teatris aeg-ajalt tagasi tulla – loo tänapäeva publikule lähemale toomiseks on ta värsist loobunud.

Noormets selgitas, et "Lear" räägib loo sellest, mida võib inimestega teeb ning kuidas inimese mõte ja meel võivad ajas muutuda, laguneda jaka uueks saada.

"Seal on all väga palju intriige ja hoovusi, mida on kõik meie ajalehed ja ümbrus täis," märkis ta. "Mõttekam on neid asju ühe korraga siin paari tunni jooksul teatris vaadata, siis on mitmete kuude ja aastate mõõt täis ja ei pea nii palju uudiseid lugema."

Lava-, valgus- ja muusikalise kujundusega on Noormets loonud paralleeluniversumi, milles lahti rulluv lugu kõõlub traagika ja komöödia piirimail, andes publikule võimaluse leida sarnasusi ka tänapäevaga.

"Tegemist on ju ühel hetkel aina rohkem peast sassis oleva autoritaarse valitsejaga. See lugu on ju meile tuttav ja laiemalt on see lugu võimust – sellest, mida võim inimesega teeb," selgitas näitleja Ursula Ratasepp.

"Mind väga võlus selle tüki ja näitemängu mõte, et ühe inimese otsus võib muuta hästi paljude teiste inimeste saatust," lisas näitleja Mari Jürjens.

Autorid William Shakespeare ja Andres Noormets (Ugala), lavastaja ja kunstnik Andres Noormets, lavastusdramaturg Esko Salervo, kostüümikunstnik Maarja Viiding, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), muusikalised kujundajad Andres Noormets ja Hans Noormets, lavavõitluse juhendaja Indrek Sammul.

Osades Rain Simmul, Evelin Võigemast, Ursula Ratasepp, Mari Jürjens (külalisena), Indrek Ojari, Indrek Sammul, Egon Nuter, Mikk Jürjens, Priit Pius, Kait Kall (külalisena) ja Kristo Viiding (Eesti Draamateater).