Galerii: Tallinna Linnateatris jõuab lavale Nina Raine'i "Nõusolek"

2017. aastal kirjutatud näitemäng vaatleb üht nooremapoolset sõpruskonda, kellest suurem osa on juristid. Nad on töökad, võidujanulised, ratsionaalsed ja edukad, kuid samal ajal on vaja ka pereelu elada, suhteid hoida ja pingeid maandada. "Nõusoleku" intriigi vallandab üks ebaõiglaselt kulgenud kohtuasi, kus üks sõpradest osales advokaadi ja teine süüdistajana ning mis jääb kummitama neid ka väljaspool kohtusaali.

Lavastaja Taago Tubin sõnas, et "Nõusolek" uurib inimkäitumise, moraali ja seaduse vahekordi mõiste nõusolek valguses.

"Lisaks meiegi õigusruumi puudutavale aktuaalsele teemale huvitab mind selle loo puhul ameti mõju lähisuhetele. Kas õigusemõistja tohib ise elada vales? Kas õigust mõistes saab olla empaatiline või viib professionaalne õigusemõistmine paratamatult tundetuseni? Kuidas see amet inimest mõjutab ja mismoodi see mõjutab tema kodust elu? Süsteem ja reeglid toimivad hästi seni, kuni olete ise nende poolel," arutles Tubin.

Näidendi tõlkis Erkki Sivonen, kunstnikutöö tegi Kristjan Suits, helilooja on Vootele Ruusmaa, muusikalised kujundajad Taago Tubin ja Vootele Ruusmaa ning valguskunstnik Emil Kallas. Mängivad Kaspar Velberg, Sandra Uusberg, Tõnn Lamp, Hele Kõrve, Märt Pius, Maiken Pius ja Külli Teetamm.