Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg: ehituse venimine on paras pauk

Esialgsete plaanide kohaselt pidanuks ehitustööd Tallinna Linnateatri hoonekompleksis lõppema tänavu ning uksed oleks saanud avada 2024. aastal, kuid mitmete tegurite kokkulangemisel nihkub kompleksi avamine edasi. Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg nentis "Ringvaates", et ehituse venimine on teatrile paras pauk.

Põhjuseid, miks ehitus venib, on Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul mitu – vahepeal on kallinenud ehitusmaterjalide hinnad ning renoveerimistööde käigus on päevavalgele tulnud mitmeid arheoloogilisi leide. Näiteks tuli kaevetööde käigus välja 15. sajandist pärit kaev, mille tõttu tuli terve hoone ümber projekteerida.

Viimastel aastatel, mil ehitustegevus on toimunud, on teater peamiselt Salme kultuurikeskuses tegutsenud. Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg selgitas, et Salme keskus on teatrile, mis on harjunud tegutsema väikses saalis, mitmeid väljakutseid pakkunud.

"Lavasid peab kiiremini ehitama, suur lava peab olema repertuaari täis, õhtul peab suures saalis publikut olema – selleks peab mängukavas palju tükke olema. Me oleme pidanud seda kõike üles ehitama ja sama ajal ei tohi kunsti ära unustada," rääkis Uusberg.

Kuigi teater on pidanud tegelema mitmete uute väljakutsetega, on Uusbergi sõnul majasisene õhustik hea. "Mis hoiab seda valgust – mitte ainult tunneli lõpus, vaid konstantselt – on ikkagi need inimesed, kes seal töötavad," märkis ta. "Kõik on teatriarmastusest tulvil inimesed."

Siiski nentis Uusberg, et tõsiasi, et järgmisel aastal oma majas etendustegevust ei alustada, oli teatrile paras pauk. Laia tänava teatrimajas loodab teater etendustegevust alustada 2025. aasta veebruaris.