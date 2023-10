Tallinna Linnateatris esietendub Markus H. Ilvese "Metazoa"

Lavastuse idee autor on Markus. H Ilves, tekst on sündinud proovisaalis koostöös trupiga, kuhu kuuluvad Simo Andre Kadastu, Jan Ehrenberg ja Maris Nõlvak.

Tegemist Markus H. Ilvese neljanda lavastusega Tallinna Linnateatris. 2021. aasta lõpul Linnateatri mängukavva kutsutud "Vabalt peetavate kanade munad" sündis sarnasel proovisaalis loomise meetodil, 2021. aastal esietendunud "Rogožin" (koos Andreas Aadliga) ja aasta eest välja tulnud "Revident" esindasid klassikalisemaid psühholoogilisi draamalavastusi.

"Metazoa" tähendab hulkrakset organismi ja kannab lavastuse pealkirjana endas mõtet vajadusest kuhugi kuuluda. Markus H. Ilves tõukus lavastust luues soovist uurida inimsuhete haprust ja kokkukuuluvuse igatsust kaasaegses ühiskonnas ja näidata läbi toetava huumoriprisma, et me keegi pole nende inimlike muredega üksi.

Ilvese sõnul on talle teatris kõige olulisemad uurimine ja arenemine ning samas täielik ehedus, mida ta otsib ka selle lavastusega. "Me ei saa eraelus kunagi olla kogu aeg täiesti siirad ja avatud, see on inimesena väga kurnav. Aga teatris ma tahan seda, seda vahetut kontakti ja siirast mängu. See füüsiline pool on nii ekspressiivne ja väljendusrikas, tahan seda sõna kõrval rohkem kasutada," sõnas ta.

"See on nii värskendav ja vabastav ja samas seotud ka pingutusega. Soov pingutada, soov areneda, soov midagi leida. Julgus riskida, proovida ja olla isiklik, olla enda ja publiku vastu aus."

Lavastuse kujunduse on loonud Joel Väli ja Kadi Sink, heli Arbo Maran ja Markus H. Ilves, valguskunstnik on Emil Kallas.