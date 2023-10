"Metazoa" lavastaja: kannatusi ei pea tõrjuma, nendega tuleb tegeleda

Mänguline ja tempokas lavastus on trupitöö, mis on välja kasvanud lavastaja Markus Ilvese ning näitlejate Maris Nõlvaku, Jan Ehrenbergi ja Simo Andre Kadastu ühistest improvisatsioonidest ja otsingutest.

"Oleme pigem otsinud enda seest hapraid kohti, mis on sellised kohad, mida me väga tihti ei endast ei ava ja sealt tekivad üsna arhetüüpsed situatsioonid, mis ongi huvitavad," kommenteeris osatäitja Maris Nõlvak lavastust.

"Kuna me kogeme sarnaseid asju, siis kõigil on äratundmishetki, ja loodetavasti on saalist lahkudes tunne, et me oleme natuke lähedasemad üksteisega,"

Lavastaja Markus Ilves ütles, et kannatusi ei pea kartma ja tõrjuma, vaid nendega tuleb tegeleda.

"Ma ei mõtle kannatust kui vingumist või depressiivset auku, vaid kui mõtet, et kannatused on elu osa – ülioluline elu osa," selgitas Ilves. "Me ei ole nendes kannatustes üksi, see on oluline. Ja see peabki olema elujaatav helgus sellest, et kõigil on raskused. Kõigil on kannatused suhetes endaga, aga sellest saab üle, sellega peab tegelema."

Lavastust mängitakse Salme kultuurikeskuse väikeses saalis.