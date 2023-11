Elisabet Reinsalu "Esietendusest": mingis mõttes on see lugu minust endast

Näidend algab hetkel, kui esietenduseni on jäänud napp nädal, käimas on peaproovid ja kõik hakkab korraga viltu kiskuma. Alo Kõrve, kes kehastab lavastajat, möönab, et ehkki päriselus asjad enamasti nii kirglikuks ei lähe, on laval toimuvas siiski ka palju äratundmishetki.

"Nii hullumeelne ta päriselt pole, aga seesmiselt küll. Lavastaja jaoks – niipalju kui mina olen olnud selles osas – isegi võibolla rohkem, aga minu puhul ta ei ole nii ekspressiivne," rääkis Kõrve.

Peaosalist – keskikka jõudnud primadonnat Marleeni – kehastab Elisabet Reinsalu, kes ütles samuti, et tunneb selles mitmekihilises loos oma tegelasega teatud kokkupuutepunkte.

"Mingis mõttes see on lugu ka minust endast. Või siis mitte otseselt minust endast, aga samas eas olevast inimesest. Olen ise ka ühte-teist teinud siin ja nagu Marleengi olen hädas sellega, et ta on keskealine inimene ja ta ei suuda sellega kuidagi leppida," mõtiskles Reinsalu.

"Tahtmatult tuletati mulle meelde, et sa oled kohe 45. Ma hakkasin tõesti vaatama, et pealagi on natuke hõredam. Samas, mis siis ikka, see on ju elu – nii käibki," ütles Kõrve.

Teater-teatris lugu toob koos näitlejatega seekord lavale ka inimesi, kes muidu kulisside vahele jäävad.

"Esietendus" alustab lavaelu 18. novembri õhtul Linnateatri hobuveskis.