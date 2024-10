Mari Jürjens uuest albumist: andsin endale ülesande vähem muretseda

Suvele tagasi vaadates tõdes muusik Mari Jürjens kultuurisaates "OP", et tal oli väga ilus suvi. "Palju sai Eesti peal ringi rännatud ja ma olin muidugi mõtetes oma uue plaadiga. Augustikuu möödus suuresti plaadi tegemise tähe all. Oli parajalt intensiivne, loominguline ja oli palju kontserte. Ma jään seda suve väga helgena meenutama," vaatas ta möödunud kuudele tagasi.

Jürjensi novembris ilmuv album kannab pealkirja "Aga samas". "Ma olen alati olnud seda tüüpi inimene, et kui ma millegi peale mõtlen või üritan midagi otsustada või millestki aru saada, siis ma ikkagi jõuan alati selleni, et aga samas. See on selles mõttes tore, et ma suudan seetõttu asju või inimesi mitmest vaatevinklist vaadata, proovida kõike mõista, aga samas on see kohati väga keeruline, sest hästi keeruline on mingeid otsuseid vastu võtta või millestki midagi arvata. Mulle tundus, et praegune aeg ongi natukene selline, et kõik on kuidagi nii ja naa. Samamoodi albumile laule valides oli mul selline tunne," avas ta albumi tausta.

Jürjensi sõnul ei saa öelda, et ta uut albumit tehes millegi üle südant valutas, küll aga mõtiskles ta ümberringi toimuva üle rohkem. "Viimased aastad on väga kummalised olnud, ma arvan, et mitte ainult minu jaoks," nentis ta. "Ma olen olnud mingis vahepeatuses – kusagilt on ära tuldud, midagi oleks nagu mööda saanud ja samas ma veel ei tea, kuhu me üldse teel oleme. Need laulud on inspireeritud sellest kahe vahel olekust ja otsusest olla julgem."

Ta lisas, et viimased aastad on talle veelgi tugevamalt näidanud, kui habras elu on. "Ma otsustasin, et ei tasu liiga palju kõikide asjade pärast kogu aeg põdeda. Ka seda plaati tehes andsin endale ülesande, et Mari, ära lihtsalt kogu muretse! Sellepärast ma ka proovisin, et ma salvestan ise ja ei proovi olla nii tubli ning kõik ei pea olema nii perfektne, vaid peaasi, et see on selline, nagu mulle meeldib ja et see oleks võimalikult aus," lausus ta ning lisas, et uus album on varasematest mängulisem. "Selles on teatud krutskit ja huumorit, sest ma panin sinna ka mõned laulud, mis on pärit ühest teatrilavastusest."

Uue albumi võttis muusik linti oma riidekapis. "Ma vajasin sellist kohta, kus oleks võimalikult matt, et midagi ei kajaks. Siis ma avastasin, et siin on kõige parem, sest siin on riided ja kaja sumbub riietesse. Siin oli väga hubane, mul tekkis väga mõnu olemine," naeris ta.

Esialgu plaanis Jürjens kõik albumil kõlavad instrumendid ise sisse mängida. "Proovisin isegi trumme ja klaverit mängida, aga kui ma ühel hetkel avastasin, et ma olen viis tundi klaveril üht akordi löönud, siis mul tuli järsku arusaamine, et Mari, sa ei pea seda tegelikult mängima, sa tegelikult ei mängi klaverit ja kui sul on sõbrad, kes mängivad neid pille nii hästi, siis helista neile. Siis ma ikkagi kasutasin võimalust muusikutest kolleegid ja sõbrad kokku kutsuda, kes mind nii mõneski loos aitasid," rääkis ta ning tõi välja, et oma panuse andsid Vaiko Eplik, Aivar Surva, Andre Maaker ja Marti Tärn.