Ain Agan: üks kitarr on alati puudu

Kitarrist ja helilooja Ain Agan tõdes kultuurisaates "OP", et kuigi tal on palju pille, on tal alati tunne, et üks kitarr on puudu.

Agan rääkis, et läinud suvi möödus tal uue albumi tegemise tähe all. "See on natukene teistsugune. Mõneti oleks oodatud kitarrimängijatega kitarrimuusikat, mida seal ka on, aga me palusime endaga albumile imelise inimese ja laulja Karmen Rõivassepa ja mu hea sõbra Maian Kärmase, kes nii minu kui Teemu Viinikaineni muusikale üle öö väga hästi sobivad sõnad tegi. Karmen oli nõus kõike seda laulda võtma," rääkis ta.

Loomingus inspireeribki teda just kitarrimäng. "Hiljuti sain endale Ameerikast väga erilise pilli, et endale väljakutseid anda," märkis ta.

Aktiivselt kasutab Agan kuut kitarri, kuid neid on tal tegelikult palju rohkem. "Ma ei ole originaalne, kui ütlen, et üks kitarr on alati puudu," märkis ta. "Tegelikult on tõesti üks pill puudu – see peaks olema üks väga hea kvaliteediga meistri pill, millega saaks mängida jazz'i-laadset muusikat."

9.–13. oktoobrini toimub Viljandis 17. korda kitarrifestival, mille üks asutajaid Agan on. "Need on vapustavad muusikud, kes on Viljandisse sattunud. Mul on väga hea meel, et on inimesi, kes aitavad seda festivali erinevat moodi teha, ja on inimesi, kes tulevad seda nautima. On juba püsikunded, kes seda festivali ootavad," rõõmustas ta.