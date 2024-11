Mari Jürjens andis välja uue albumi "… aga samas …"

Alati kahtleva inimesena püüdis Jürjens plaati punuda tuttavliku elu kahekülgsuse. "Ma olen alati olnud "aga samas"-inimene. Mis on see, mis on õige ja päris? Kuidas teha nii, et ei otsustaks kergekäeliselt, aga samas kergelt? Kuidas teha nii, et ei mõtleks üle, aga samas mõtleks läbi? Kuidas olla tõsiseltvõetav, aga samas ennast mitte liiga tõsiselt võtta. Seetõttu püüdsin luua albumi, mis oleks eelmistest veidi julgem ja mängulisem."

Mari Jürjensi kõrval lõid plaadil kaasa ka Vaiko Eplik, Andre Maaker, Marti Tärn ja Aivar Surva. Album on salvestatud peamiselt Mari Jürjensi kodus riidekapis.

Jürjensi eelmine, järjekorras neljasa album "Omaenese ilus ja veas" ilmus 2020. aastal.