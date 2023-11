Mikk Jürjens: muusika ja komöödia abil on hea tõsistest asjadest rääkida

Mikk Jürjensi sõnul on lavastus tõukunud praegusest ajast, mil meid ümbritsevad ärevus ja hirmud, millega peavad toime tulema nii suured kui väikesed. "Ma olen mõelnud, et see näitemäng on nii-öelda oma ajastu laps," kommenteeris autor ja lavastaja.

"Tundus, et muusika ja komöödia on kaks head keelt, milles tõsistest asjadest rääkida," märkis Jürjens. "Kui sa ei suuda teinekord mõnest asjast rääkida või ei saa aru, mis toimub, siis nii nendel tegelastel kui ka päriselus on mõnikord lihtsam see tunne endast välja laulda või tantsida."

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits, helilooja Mari Jürjens ja muusikajuht Vaiko Eplik.

Lavastust mängitakse kahes koosseisus. Laval on Mari Jürjens või Steffi Pähn, Andres Roosileht või Mart Müürisepp, Lee Trei või Risto Vaidla, Merlin Kivi (Theatrum) või Doris Tislar, Sander Roosimägi (külalisena) või Hardi Möller.