Keiu Virro: teatrilava on hea koht võõraste teemade lahti mõtestamiseks

"Frideberta", Eesti Noorsooteater

Lavastaja Mikk Jürjens

"Lavastuses on üheks teemaks näiteks ärevus ja sellega toimetulemine, aga eelkõige on see tohutult ilusa muusikaga. Mari Jürjens on muusika autor ja Vaiko Eplik on selle lavale seadnud. Ainuüksi sellest hakkab hingel hea, kui ilusat muusikat kuulad," selgitas Virro, lisades, et kogu lavastuse lugu siis muusikalistele etteastetele üles ehitatud pole. "Mari Jürjens ise mängib ka. Mina nägin küll etendust, kus Steffi Pähn mängis, nad kordamööda teevad, aga kujutan ette, et nad on mõlemad väga toredad. See pole kõige pisematele, aga üsna noortele lastele sobilik. Noorte elu muudab teater kõige rohkem – seda ma ei väsi kordamast," ütles Virro.

"Arm", VAT teater

Lavastaja Helen Rekkor

Teist soovitust Virro ise veel näinud pole, aga on teksti lugenud ja kavatseb kindlasti vaatama minna. "See on nüüd esimene lavastus, mis peale abieluvõrdsuse jõustumist räägibki sarnasest teemast ehk tegu on kahe naise armastuslooga läbi ajastute," selgitas Virro, kes ei usu etendusse mitte ainult teksti pärast, vaid usaldab ka Helen Rekkorit kui lavastajat, kelle varasemad lavastused on Virro hinnangul olnud visuaalselt ilusad ja valutanud hinge ühiskonnale väga oluliste teemade üle. "Kui on hea teostus ja olulised teemad, siis mida veel tahta," nentis Virro.

Kuigi on inimesi, kes sellise sisuga etendust näha ei taha, siis Virro sõnul lavastuse vaatamiseks sundi pole. "Kultuuri ei saa kellelegi vägisi peale suruda, aga need inimesed, kellel on huvi teema paremini lahti mõtestada või ka näha mingit nurka, millele nad ei ole osanud mõelda, siis teatrilava on selleks väga hea koht, sest see ei ole infoandmine, vaid just võimalus suhestuda nende tegelaskujudega empaatiliselt ja võib-olla mingisugusel teisel tasandil saada neist teemadest aru," selgitas Virro.

"Kolmanda impeeriumi hirm ja viletsus", Vene Teater

Lavastaja Timofey Kulyabin

"See lavastus on siis Bertolt Brechti näidendite sarja töötlus, mis algselt rääkisid Natsi-Saksamaast ehk siis Brecht kirjutas need tekstid siis, kui ta oli ise põgenenud, aga lavastaja Kulyabin on asetanud näidendid ümber hoopis teistsugusesse konteksti. Nüüd räägib lavastus Putini Venemaast ja sellest sõjahirmust, mis praegu on," ütles Virro, kes leiab, et tegu on Vene Teatri ühe olulisema kui mitte kõige olulisema lavastusega.

"Sellega on võtnud Vene Teater tervikuna väga konkreetse seisukoha praeguse sõja vastu. See on väga üheselt mõistetav, aga ma ei toonud seda lavastust välja ainult teema pärast. See on tõesti väga-väga hästi tehtud lavastus. Kulyabin on auhinnatud vene lavastaja, kes tuli Venemaalt ära kohe, kui sõda algas," selgitas Virro.

Lisaks märgib Virro ära esimese lavastuse, mis on suunatud psühholoogilise erivajadusega noortele või lastele ja on Eve Mutso lavastajakäe all valmimas Estonia teatris. "Kõigil kellel on lapsi, kes ei ole tundnud ennast teatris mugavalt, sest ei taha olla kasvõi nii paljude inimeste seas või segavad mingisugused ärritajad laval, siis see on just neile," selgitas Virro ja lisas, et Kanuti Gildi Saalis on märtsis Jaanika Juhansoni eestvedamiselt tulemas festival, mis on samuti suunatud erivajadustega inimestele ning nende teemade laiemale teadvustamisele.