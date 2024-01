Rakvere Teatris esietendub "Madisoni maakonna sillad"

Loo keskmes on farmeriproua Francesca (Ülle Lichtfeldt) ja fotograaf Robert Kincaidi (Tarvo Sõmer) ootamatu armastuslugu. Kuid elus ei ole kõige olulisem alati enda õnnelikuks tegemine. "See on armastus, mis tabab sind ühel juhul miljonist, kuid ka see ei pruugi kesta igavesti," sõnas lavastaja Garejev.

Pealtnäha lihtsa ja sentimentaalse loo taga on aga sõnum, mida lavastaja peab oluliseks. "Nii laval toimuvas kui elus on oluline see, kuidas minevik meie olevikku mõjutab," ütles Garejev. Raamjutustuses leiavad lapsed oma ema päeviku, mis on justkui sillaks möödunud aegade ja kaasaja vahel. Seda lugedes on lastel kergem ema tehtud valikuid mõista, kuid see annab neile ka võimaluse mineviku mustreid enam mitte korrata.

Osades Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer, Imre Õunapuu, Liisa Aibel, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu. Ameerika 1960. aastate atmosfääri on lavale loonud kunstnik Rosita Raud.