VAT Teatri lavastus "Raev" õpetab vihavaenlases inimest nägema

Lavastus "Raev" saab alguse õpetaja ja õpilase vahelisest ootamatust kokkupõrkest. Raevuhoos toimunud intsidendist saab alguse kahe inimese teineteiselt õppimise lugu.

"Elu paneb meid tihtipeale sellistesse kummalistesse olukordadesse, mida tahaksid vältida. Juhtuvad mingid asjad, mille puhul mõtled, miks need minuga juhtuvad, millega ma olen selle ära teeninud ja siis võib juhtuda, mitte alati, et see oli kõige parem asi, mis sinuga juhtus. Kuigi see võis olla väga valus," rääkis lavastaja Aare Toikka.

Noor õpetaja Juuli, keda mängib Liisa Pulk, tuleb eliitkoolist, on viks ja viisakas ning ka üsna eluvõõras. "See reaalsus, mis talle tavakoolis vastu vaatab, see raputab ta maailmapildi segamini ja toob ta võibolla maapeale tagasi," arvas Pulk.

Liisa Pulga sõnul markeerivad õpetaja ja õpilase karakterid selles lavastuses märgilisi jõupositsioone ühiskonnas. "Oma karakterit luues lähtungi lihtsalt sellest, et ükskõik mis positsioonil me oleme erialaselt, kui vähe või palju meil on pangaarvel raha, ükskõik, mis on sugu, seksuaalne orientatsioon, klassikuuluvus – see, mis kõiki neid inimesi liikuma paneb on täiesti ürgne inimlik jõud. Vajadus armastuse järele, hoolivuse järele, hirm, eneseteostuse vajadus," selgitas Pulk.

Vastandlikud karakterid mõistavad, et ellujäämiseks on neil vaja teineteises vihavaenlase asemel näha inimest. "Ma ütleks üldse, et meil on inimestena siin elus kaks põhilist tasandit – üks on selline inimlik tunnete tasand ja teine on ühiskondlik tasand, kus kehtivad mingid teatud reeglid, piirangud. Võimupositsioonid, jõujooned. Aga sellist tõeliselt puhast kontakti on võimalik leida ainult siis kui need raamid maha lasta," leidis teine osatäitja Miika Pihlak.