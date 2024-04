VAT teatris algasid tehnoloogilise rännaklavastuse "Haihtuv Tallinn" proovid

"Haihtuv Tallinn" tutvustab huvilistele nelja tühermaad, tegelast, lugu. Loo peategelane juhatab huvilisi, et tutvustada neile tema isiklikku Tallinnat. Esimene vaatus veedetakse publiku valikul kas Vineeri kvartalis, Paljassaares, Maarjamäel või Ülemistes. Rännak kestab orienteeruvalt ühhe tunni. Teekonnal filmitud klippidest ehitab lavastuse algoritm valmis lühifilmi, mida loo teises vaatuses on võimalik vaadata Sakala 3 teatrimajas, kus kohtuvad kõik neli rännakugruppi.

Lavastus sünnib rahvusvahelise teatriprojekti Play On! raames, mis on loodud selleks, et mõista, õppida, testida ja rakendada osalustehnoloogiat teatripraktikas ja ühendada klassikaline loojutustamine kaasavate narratiivsete vormidega. 2023. aasta jaanuaris esietendus VAT teatris Play On! projekti lavastus "Vivaarium".

Osades Elina Reinold, Loviise Kapper, Meelis Põdersoo ja Margo Teder.

Idee autor ja lavastaja Sander Põldsaar, lokatsioonikütt ja näituse autor Francesco Rosso. Dramaturg Mihkel Seeder, näitejuht Aare Toikka, kostüümikunstnik Johanna Tamm ning arendaja Helena Väinmaa.

"Haihtuv Tallinn" esietendub 30. mail.