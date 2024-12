Theater Junge Generation juht Mihkel Seeder: juhivahetus on karm protsess

Saksamaa suurima noorele vaatajale suunatud Theater Junge Generation juhiks valitud Mihkel Seeder rääkis Vikerraadios, et sakslased on juhi vahetudes harjunud põletatud maa meetodiga, kuid nemad valisid teatri peadramaturgi Ulrike Lessmanniga pehmema lähenemise.

"Theater Junge Generation (TJG) on saksa keeleruumi üks suuremaid, tegusamaid ja vanemaid noorele vaatajale suunatud teatreid," ütles praegune VAT Teatri dramaturg Mihkel Seeder, kes 1. augustist hakkab juhtima laste ja noorte teatrit Theater Junge Generation ehk Noor generatsioon Dresdenis.

Seeder tõmbab paralleele meie Noorsooteatriga, sest teatril on ka nukuosa. "Trupp jaotub kaheks, pooled on sõnateatri ja pooled nukuteatri näitlejad. Teatris töötab ligi 140 töötajat," lisas Seeder.

Poolteist aastat tagasi võttis Seederiga ühendust Ulrike Lessmann, kes oli TJG peadramaturg ning Seederi hea sõber. "Ulrike ütles, et kandideerime koos selle teatri kaasintentantideks. Saksamaal kasutatakse teatrijuhi kohta terminit intendant, kes on teatrijuht ja kunstiline juht ühes isikus."

Seeder on VAT Teatri dramaturg olnud kümme ja pool aastat. "Ma ise tundsin, et mul läks VAT Teatris seitse aastat, et tunda end seal kodusena ja aru saada, et ma suudan sinna täiel määral panustada ja ka mõistan, mida see teater vajab."

Kõige olulisemad asjad Seederi elus on juhtunud justkui juhuse tahtel. "Mu esimene töökoht oli Eesti Draamateatris kirjandustoimetaja, kuhu ma sattusin tööle teatriteaduse tudengina, kui läksin tegea oma vaatluspraktikat."

Viimasel päeval tuli aga dramaturg Ene Paaver tema juurde ja küsis, kas ta tahaks teatrisse päriselt kirjandustoimetajaks tööle tulla. "Minu julgus ongi seisnud selles, et mingi otsus vastu võtta," lisas Seeder.

Viieks aastaks Dresdenisse kolimine puudutas aga tervet tema perekonda. "Kui mu abikaasa poleks olnud nõus lastega sinna kolima, siis ma poleks sinna läinud," lisas Seeder, kes on oma abikaasaga koos olnud üle 20 aasta.

Praegu valmistavad nad ette oma esimest mänguaega, mis algab TJG-s 2025. aasta 1. augustil. "Saksamaal on intendandi vahetus alati üsna karm ja terav protsess. Väga tihti on kombeks, et toimub põletatud maa meetod, uus intendant lööb vana trupi minema, võtab uued töötajad, uue suuna ning mingil määral on sakslased sellega harjunud."

Seederi sõnul oldi nende puhul väga üllatunud, et trupis vahetus vaid üks-kaks inimest. "Meie lähenemine on pehme," lisas ta.

Suureks väljakutseks on, kuidas uue eelarvega vastu pidada. "Meie kärbe on ligi 20 protsenti, mis on enneolematu number. Tõenäoliselt kärped lähiaastatel veel suurenevad. Meie eesmärk on teha tähenduslikku, olulist kunsti meie teatri puhul igale sihtgrupile, Saksamaal mõeldakse sihtgrupist väga kitsalt, kaheaastased, nelja-aastased, kuueaastased, kaheksa-aastased ja nii edasi, aga kas me oleme selleks suutelised?" mõtiskles ta.

Seederi sõnul kahandavad nad praegu oma esietenduste arvu aastas kümneni. "Seni on TJG-l olnud ühel hooajal kuni 15 esietendust," lisas ta.

"Me Ulrikega oleme kahest osapoolest koosnev tervik, edasi on meil temaga muidugi tööülesanded jaotatud. Mina tegelen natuke rohkem rahvusvaheliste küsimustega, tehnoloogilise teatri küsimustega, eriformaatidega, haridusosakonna tegemistega, Ulrike on dramaturgia peal, tema aitab oma tohutu võrgustikuga, aga hetkel me teeme veel kõiki asju koos," selgitas Seeder.

Saksamaal maksab laste ja noorte etenduse pilet kolmest ja poolest eurost kümne euroni. "See on riiklik põhimõte, et teatrisse peavad jõudma kõik. Meie hooajast küll ka need piletihinnad tõusevad, aga need ei ole siiski võrreldavad Eesti teatripiletite hindadega," tõi Seeder välja.