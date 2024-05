Rännaklavastus "Haihtuv Talinn" viib vaatajad tähenduse kaotanud vahealadele

Sel kevadel mängitakse lavastust kuus korda. Etendus algab kell 7 neljas erinevas paigas, mille vaataja saab ise välja valida. Kindlasti tasuks enne piletiostu veidi süveneda teatri kodulehel olevasse informatsiooni, et valida jõukohane ja meelepärane marsruut.

"Meie lavastuse lokatsioonid on vahealad, mis läbivad muudatusi, mis on olnud funktsiooni ja tähendusega alad, on selle ajutiselt kaotanud, ja nüüd leiavad endale võib-olla uue tuleviku," rääkis video ja lavastuskunstnik Sander Põldsaar.

"Igal grupil on oma näitleja ja oma lugu, mida jälgida, oma rännak, mida läbida. Rännaku jooksul saab publik nutitelefonidega täita ülesandeid, mida näitleja neile edastab," lisas Põldsaar.

Publiku filmitud klippidest ehitab lavastuse algoritm lühifilmi, mida lavastuse teise vaatuse ajal umbes kell üheksa Sakala 3 teatrimajas üheskoos vaadatakse.

Lavastuse nelja tegelast kehastavad Loviise Kapper, Meelis Põdersoo, Elina Reinold ja Margo Teder.

"Need neli tegelast on justkui erinevad mainfestatsioonid sellest linnast. Meil on tegelane arendaja, kes mõtleb tulevikule. Ta tahab, et linn läheks järjest ilusamaks ja paremaks. Samas on meil tegelane müüja, kes igatseb taga seda metsikut linna," selgitas dramaturg Mihkel Seeder.

"On ka tegelane päästja, kes seisab rohealade eest linnaruumis ja meil on kauboi, kes ei leia selles linnaruumis endale kohta, kes tahaks omaette olla, aga linnas ei ole see alati nii lihtne," lisas Seeder.