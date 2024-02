Foorumteatri uuslavastus "Karistus!?" otsib lahendusi noorte probleemidele

Etendus algab näitlejate esitatud looga, mille järel saavad vaatajad hinnata tegelaste käitumist ning pakkuda välja võimalusi tekkinud konflikti lahendamiseks või leevendamiseks.

Lavastuskontseptsiooni looja Piret Soosar-Maibergi sõnul on eesmärgiks anda noortele võimalus rääkida kaasa neid puudutavatel teemadel. "Foorumteatri lugu tekib sellest, et me teeme noortega töötubasid või kogume muul moel materjali. Oluline on, et noored ise tõstatavad mingi küsimuse ja teatri vormi kaudu loome me neile sellise keskkonna, kus nad saavad enda probleemile lahendusi leida," sõnas Soosar-Maiberg.

Tänase lavastuse keskmes on Marta, kes pageb Võrust koolikiusamise eest Tallinnasse isa juurde. Alguses läheb kõik hästi, kuid ühel päeval tekib arusaamatus uue sõbrannaga, mis viib raskete tagajärgedega konfliktini. Jokker kutsub olukorda lahendama vaatajad, kelle ideed laval kohe ka läbi proovitakse.

Foorumteatris osaleja Helena sõnul oli välja pakutud olukord üpris ekstreemne, aga pole välistatud, et see võiks juhtuda. Saalist välja pakutud lahendustest tundusid mõned Helenale liiga ekstreemsed. "Osad olid sellised, mida oleks ka ise pakkunud, aga võeti suust ära. Teised olid kas liiga leebed või liiga karmid. Näiteks lihtsalt minema kõndimine. Võib-olla mõned inimesed saavad lihtsalt minema kõndida, aga mina ei saaks. Ma ikka teeks midagi," sõnas Helena, kes päris rusikatega vehkima ei hakkaks, aga sõnadega teeks oma arvamuse selgeks.

Projekt valmis koostöös Justiitsministeeriumiga ja seda rahastatakse euroopa projektitoetuse abil. Etendused toimuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Kuressaares.