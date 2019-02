Foorumteater tähistab 20. aasta juubelit uuslavastusega

Foorumteatri metoodika jõudis eestisse VAT Teatri initsiatiivil, soome kolleegide abiga. Kõik foorumteatri etendused on unikaalsed ning sõltuvad suuresti vaatajate kaasalöömissoovist.

"Mõte on selles, et mängitakse ette lühike probleemlugu, 5–0 minutit ja siis publik saab hääletada, et kellest neil seal loos kõige rohkem kahju hakkab, keda nad sooviksid aidata," selgitas Foorumteatri läbiviija Piret Soosaar-Maiberg. "Ja siis saab tulla publiku liige lavale ütlema, et selle koha peal see tegelane oleks pidanud ütlema nii, vahetab peategelasega kohad ja näitab, kuidas tema oleks selle olukorra lahendanud."

Eestis on foorumteatrit palutud kõige rohkem hariduse, noorte ja kooliprobleeme lahendama, kuid iga etendus sünnib konkreetset sihtgruppi silmas pidades.

"Kui me läheme politseinike juurde, siis me uurime, mis on nende probleemid ja nende lood. Kui on ämmaemandad, kui vangid, siis nende sihtgruppide lood. [See] hästi sihtgrupipõhine, et oleks selle grupi lugu, ja nemad saaksid otsida lahendusi ja foorumteatri etendus on kui plakat, mis aitab ühiskondlikku või kogukondlikku probleemi lahendada."

Kolmapäeva õhtul toimub foorumteatri juubelit tähistav avalik etendus Rahvusraamatukogu teatrisaalis, kus publikul on võimalik valida mitme õhusoleva probleemi vahel.