Karolin Jürise tulevasest filmirollist Erika Salumäena: see on suur füüsiline pingutus

VAT Teatrist alustanud Karolin Jürise on välgatanud nii teleekraanil kui ka kinolinal, aga tänavu esilinastus Tammsaare ainetel vändatud "Elu ja armastus" ning pärast pikka ootust läheb võttesse kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe elust kõnelev spordidraama "Meie Erika", kus Jürise kanda taas peaosa.

2015. aastal sai Mõisakülas üles kasvanud ning Abja gümnaasiumi lõpetanud Karolin Jürisest Viljandi kultuuriakadeemia teatrisuuna üliõpilane. Kursust, kust on sirgunud mitmed tänaseks nimekad teatri- ja filminäitlejad, juhendas tunnustatud lavastaja ja teatripedagoog Kalju Komissarov. Jürise lõpetas kultuuriakadeemia 2019, mängis mõned aastad vabakutselisena erinevates eesti teatrites ning liitus lõpuks VAT-teatriga, kus on hetkel trupi ainus koosseisuline naisnäitleja.

"VAT-teater on selles mõttes mitteklassikaline, et siin on enamus trupilavastused. Sul ei ole esinäitlejannat ja väga sageli ei ole suur rolle. On ka neid lavastusi, aga me töötame palju trupina ja mulle lihtsalt on see väga palju õpetanud. Just see, et me oleme üks või et sa ei ole, et ma üksinda ei ole siis see, keda teised toetavad, vaid et me kuidagi loome seda võrdselt," kinnitas Jürise.

Kuigi pisemates rollides vilksatas Jürise kinolinal varemgi, siis tõeline tähelend saabus tänavu veebruaris esilinastunud filmiga "Elu ja armastus". A. H. Tammsaare kuulsa romaani ainetel vändatud psühholoogilises armastusfilmis sai kandva rolli nii suurte kogemustega Mait Malmsten kui ka Jürise kursuseõde Loviise Kapper, aga loo keskseks tegelaseks olevat Irmat otsis filmimeeskond sisuliselt viimase minutini.

Karolin Jürise rõhutas, et sarnaselt filmimeeskonnaga, kes ei olnud esialgu kindlad, kas ta Irma rolli kõige õigem näitleja, olid tal ka endal kahtlused. "Mul oli palju küsimusi filmi või stsenaariumi kohta, mis tähendab, et tegelikult see materjal mingis mõttes ikkagi käivitas mind, ma juba panustasin, tahtsin juba mõista või aru saada sellest suuremast kontekstist," kinnitas ta.

Filmis kehastab Rudolfit Mait Malmsten, kellel on Jürisega suur vanusevahe. Intiimstseenide filmimine Malmsteniga tema sõnul keeruline ei olnud, kuna ta tundis end selles olukorras turvaliselt. "See oleneb kindlasti partnerist, lisaks iseendast ja loodud kontekstist," rõhutas ta ja lisas, et tal on keeruline seda olukorda millegagi võrrelda, kuna see oli tema esimene intiimstseenide kogemus.

"Ma otsustasin juba suhteliselt enne võtteid, et muidugi ma austan tema kogemust näitlejana, elukogemust ja kõike seda, ma saan aru, et ta on minust kogenum ja võib-olla teab rohkem, aga ma liikusin enda sees selles suunas, et ma vaatan, kas me saame sellele tasemele, et me oleme ikkagi stseene mängides võrdsed," ütles Jürise ja lisas, et juba proovivõtete ajal tundis ta, et nende vahel tekkis usaldus ja austus.

Roll Erikana nõuab ka füüsilist pingutust

Suure debüüdi teinud Jürise jaoks läheb töö aga hooga edasi, sest juba käivad järgmise suurfilmi võtted. Tudengi-Oscari võitja German Golubi debüütmängufilm "Meie Erika", mis räägib kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe keerulisest lapsepõlvest ning teekonnast ärkamisaegse Eesti esimese olümpiakullani, jäi koroona ja majandusraskuste tõttu venima, aga sel kuul võtted lõpuks algasid.

Erika Salumäel on Jürise sõnul kogemused, mida temal ei ole. "Ma püüan seda skeemi oma emotsionaalses mälus joonistada ikkagi läbi seoste loomise iseendaga ja ma pean aru saama, et mina ei ole Erika Salumäe, tema on, mina mängin tegelast, kelle nimi on Erika ja see on inspireeritud tema elust ja muidugi ma püüan teda mõista ja teha nii palju taustauuringut, kui saan," sõnas ta.

Karolin on filmi tarvis läbi töötanud kõik Salumäest ilmunud elulooraamatud, intervjuud ja spordireportaažid, võtnud vene keele tunde ja läbis hiljaaegu soengumuutuse, et rohkem filmi peategelase moodi välja näha. Lisaks käivad juba viimased poolteist aastat intensiivsed jõusaali- ja rattatreeningud.

"Mu põhifookus on praegu sellel, et pidada vastu või et olla üldse füüsiliselt vormis, et neid duubleid teha, et mul oleks mingi vastupidavus," nentis ta ja lisas, et on olnud omamoodi rännak, kuidas end pidevalt motiveerida. "Ma võin jõusaalis käia kellegi teise pärast, aga see ei tee ju mind õnnelikuks," sõnas Jürise, rõhutades, et treeningu mõtestamine on väga huvitav. "See on mulle õpetanud palju iseenda ja selle kohta, et teatav ebamugavus on okei, treeningul toimub ka areng siis, kui sul ei ole mugav."

Filmi jaoks on Jürise korduvalt ka Erika Salumäega kohtunud. "Ta on nõusoleku andnud selle filmi jaoks, mulle on jäänud mulje, et ta toetab seda," kinnitas ta ja lisas, et Salumäe on olnud nendel kohtumistel väga abivalmis.

Seda Karolin Jürise öelda ei saa, et talle ennast kinolinal vaadata meeldiks, ent see tema sõnul ikkagi huvitav. "Ma ei tea, milline ma olen. Ma ei tea, kuidas ma paistan. Mul on lihtsalt huvitav vaadata, see on minu jaoks isegi mingis mõttes õppematerjal. et lihtsalt näha, milline ma olen," selgitas ta ja lisas, et samas on kohati ka imelik, häbi ja vastik. "Kõik need tunded käivad läbi, aga kui see mööda läheb, siis ta on päris väärtuslik materjal."

Jürise tunneb ka, et ta on kriitikale üsna avatud. "Ma olen muidugi väga tänulik, kui inimesed tunnevad ennast puudutatuna positiivses mõttes ja ka negatiivses mõttes, vahet ei ole, aga üldiselt, kui kriitika on ainult see, et mulle ei meeldi, siis tõesti üldse ei lähe korda," rõhutas ta ja lisas, et kui on kriitika, mis on konstruktiivne, siis ta pole kunagi olnud see inimene, kes kuidagi liiga palju sellest haiget saaks. "Ma arvan, et minu tugevus on see, et ma suudan kuulata ja analüüsida."