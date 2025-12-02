X!

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

"Meie Erika" Autor/allikas: Liisabet Valdoja
2026. aasta veebruaris jõuab kinodesse German Golubi mängufilm "Meie Erika", mis räägib olümpiavõitja Erika Salumäe teest tippu.

"Meie Erika" jutustab loo olümpiasangar Erika Salumäe teekonnast lastekodutüdrukust maailmarekordite ja olümpiakullani.

Elvast pärit trekisõitja Erika Salumäel on tulnud triumfideni jõudmiseks rinda pista väärkohtleva kasuvanaema, murdunud unistuste ja omakasu peal väljas olevate abilistega.

Filmi lavastaja on tudengi-Oscariga pärjatud German Golub, nimirollis astub üles Karolin Jürise.

""Meie Erika" on minu viis jagada vaatajaga midagi, mis on mulle tõeliselt oluline – inimlikkust – ja anda talle võimalus kasvõi hetkeks astuda Erika Salumäe kingadesse, minnes temaga olümpiani ja teda seeläbi veel paremini mõista. Mõista seda, et iga kangelase suurte tegude taga on väike laps, kes tahab olla armastatud ja võidelda selle nimel lõpuni," avas režissöör.

"Meie Erika" jõuab kinolinale 2026. aasta alguses. Filmi lavastaja on German Golub, produtsendid Marju Lepp ja Manfred Vainokivi, kaaspordutsendid Armin Karu, Toomas Ili, Uljana Kim, Marta Romanova-Jekabsone ja Inga Pranevska, operaator Rein Kotov ja kunstnik Jaana Jüris.

Filmi võtted toimusid 2024. ja 2025. aastal Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Gruusias.

