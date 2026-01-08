X!

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

Film
Jõhvis algasid German Golubi uue filmi
Vaata galeriid
10 pilti
Film

6. jaanuaril algasid Jõhvis režissöör German Golubi tragikomöödia "Teie teenistuses" võtted. Filmi peaosa mängib Piret Krumm ja võtted kestavad 23. veebruarini.

Aasta pärast kinodesse jõudva mängufilmi "Teie teenistuses" keskmes on Ida-Virumaal elav patrullpolitseinik Helen, kelle lähedane paneb toime kuriteo. Naine peab valima, kas päästa iseennast, pere või oma karjääri. Helen otsustab päästa kõik.

Režissöör German Golub soovib peategelase Heleni kaudu tuua vaatajateni patrullpolitseinike ja ääremaal elavate eestlaste argielu ja sekeldused. "Film sukeldub maailma, kus reaalsus ja väljamõeldis segunevad, huumor ja tragöödia eksisteerivad kõrvuti ning kõige raskem otsus on loobuda kontrollist ja astuda tundmatusse."

Produtsent Evelin Penttilä sõnul täitus nende suurim soov filmida lugu tõeliselt talvistes, lumistes oludes: "Kujutlesime juba varases arendusfaasis selle filmi tegevust toimumas härmas, lumme uppunud Ida-Virumaa tänavatel. Talvised võtted on meeskonnale ja tehnikale küll paras väljakutse, kuid visuaalselt on see sada protsenti see maailm, mida meie loominguline meeskond on otsinud. Oleme siin piirkonnas saanud väga sooja vastuvõtu osaliseks ning loodame, et film suudab talletada ka Ida-Virumaa erilise kohaliku atmosfääri."

"Meie jaoks on "Teie teenistuses" oluline film, sest see räägib keerulistest moraalsetest valikutest väga inimlikul ja äratuntaval moel ning toob fookusesse inimesed ja piirkonna, kellest Eesti kinos liiga harva räägitakse," lisab Penttilä.

 Filmi peaosatäitja on Piret Krumm, kõrvalosades Jan Ehrenberg, Nikolai Bentsler ja mitmed teised tuntud Eesti näitlejad.

Režissöör German Golub on võitnud tudengi-Oscari filmiga "Mu kallid laibad" ning veebruaris tuleb kinodesse tema esimene täispikk mängufilm "Meie Erika". Filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis (Cannes Kuldse Palmioksa võitnud "Kupee nr 6"), operaator on Elen Lotman ja kunstnik Jaana Jüris. Filmi produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm, filmistuudio Stellar Film. Kaastootjad on Melanie Blocksdorf ja Marcos Kantis Schiwago Filmist (Saksamaa) koostöös ZDF/ARTEga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

MUUSEUMID

