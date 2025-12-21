Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

Pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist lühifilmide päeva. Ka Eestis on eri vanustes filmisõpradel võimalik kaasa lüüa, vaadates lühifilme nii suurtelt ekraanidelt kui ka ETV2 vahendusel.

ETV2-s linastuvad pühapäeva õhtul:

"Pimeala" (2024), rež Anna Hints, kell 19.30

Teismeline tüdruk Surya leiab India pealinna üüratult prügimäelt fotokaamera, mis avab tüdruku silmad teda ümbritsevate naiste väljarääkimata lugudele. Filmis, milles dokumentalistika ja fiktsioon segunevad, keskendutakse prügikorjajate kogukonnale, kes püüavad leida oma kohta maailmas keset prügi ning kõrvetavat kuumust.

Kogumik "Metsik lõuna" (2024), kell 19.55

Lühifilmide kogumik "Metsik lõuna" esitleb kaheksat lugu Tartust ja Lõuna-Eestist, mis püüavad tabada ellujäämise kunstide nippe ning saladusi. Nimekad filmitegijad Eestist ja välismaalt toovad meieni unikaalselt pöörased lood inimestest ja kogukondadest ning neid ümbritsevast kultuurist. Nendes lugudes kohtuvad karakatid ehk Peipsiveere mädmäksilikud autod, võluvad mittekohad Tartus, metsiku saksa naise elu vee ja elektrita, vallatu kits ning segased külapeod, Annelinna elanike erinäolised elud, mälestuslik Petseri, limaseened ja kosmoseuuringud ning muidugi ellujäämise kunstnikud tänasest päevast ja aastate tagant. Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi raames otsisid ja leidsid Lõuna-Eesti eripärasid Andrey Paounov (Bulgaaria), Andris Gauja (Läti), Carl Olsson (Rootsi/Taani), Eva Kübar (Eesti), Jaan Tootsen (Eesti), Maria Aua (Eesti), Viesturs Kairišs (Läti), Ülo Pikkov (Eesti).

"Mu kallid laibad" (2020), rež German Golub, kell 22.10

Ootamatult kodust ilma jäänud noormees Erki võtab enda peale üksikuks jäänud ema hooldamise. Ta on sunnitud leppima ka oma esimese tööga, milleks on - laibavedaja. Veidramaks teeb olukorra aga pikaaegse kogemusega kolleeg, kelle jaoks on see vaid järjekordne päev tööpostil.

"Väike Teine" (2024), rež Andres Tenusaar, kell 22.45

Selles filmis ootab kaks last sündimist. Üks on tavaline laps, teine aga trikster. Kuidas üldse aru saada, kumb on kumb, kui kaksikud on juba iseenesest looduse triksteritemp? Keegi ei tea, mis juhtuma hakkab – vanad reeglid lõhutakse koos ära ja uusi alles hakatakse tegema.

"3. oktavi F" (2022), rež Eeva Mägi, kell 23.00

Kui Mario, veidi lühikese sütikuga, kuid õiglane lindprii vanglast vabaneb, on tema ainukeseks sooviks naasta koju oma ema ja õe Ada juurde. Ei lähe kaua, kui elu ta uuesti pahandustesse kisub. "3. oktavi f" on julge ja stiliseeritud ooper-vestern, mis jutustab loo purunenud perekonnast, kättemaksust ning vastuseisust naistevastasele ebaõiglusele.

"Toonekurg" (2020), rež Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak, kell 23.15

Rõdul suitsu tehes tabab kodanik Toonekurge korraga selgushetk ja ta mõistab, et ta polegi inimene, vaid hoopis lind. Samal ajal söövad Mees ja Naine lõunat. Kui kellast hüppab välja kägu, lahkub Mees kiirustades korterist. Naine ja kodanik Toonekurg kohtuvad...

"Pimeala" Autor/allikas: Kaader filmist

Lisaks on platvormidel Jupiter, Arkaader ja Estonian Shorts samuti võimalus avastada Eesti lühifilmi kirevat maastikku.

Eesti lühifilmi seansid toimuvad kinos Artis, Elektriteatris ja Thule kinos. Tartu Elektriteatri vastavatud Raekoja saalis tulevad näitamisele kirjaniku ja lavastaja Mati Undi loomingul põhinevad lühifilmid, et tähistada nii autori lähenevat sünniaastapäeva kui ka lühifilmivormi. Undi sünnist möödub 1. jaanuaril 82 aastat. Kavas on režissöör Elo Tusti 1988. aastal valminud "Nõid", Andres Maimiku "Kurat tuleb sauna" (2004) ja Veiko Õunpuu "Tühirand" (2006).

Tallinnas ja Kuressaares linastub õhtune eriprogramm, läbilõige viimase kümnendi Eesti lühifilmist ja animatsioonist, mis on rahvusvahelisel festivalimaastikul kõrgelt lennanud. Kavas on möödunud aastal Odense lühifilmifestivalil esilinastunud ja seal ka tugevaima kunstilise väljenduse eest auhinnaga pärjatud Madli Lääne "Ääremängijad", animarežissöör Chintis Lundgreni "Manivald", mis oli Eesti esimene lühifilm, mis valiti Sundance filmifestivalile, Cannes'i filmifestivali linastunud "Sannapäiv" ning Maailma suurimal lühifilmifestivalil Clermont-Ferrand parima animafilmi tiitliga pärjatud Ülo Pikkovi "Keha mälu" ja mitmetel filmifestivalidel tuuritanud Liisi Grünbergi "Miisufy".

Kavas on ka selle aasta lühianimatsiooni tipud, sh mainekal Locarno filmifestivalil esilinastunud Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" ja sel kevadel Cannes'i filmifestivali La Cinef alaprogrammis auhinnaga pärjatud Natalia Mirzoyani "Lumi saadab meid", mis jõuab esmakordselt Eesti publikuni.

Pisematele filmihuvilistele näitavad Artis ja Elektriteater lõbusaid multikaid. Lisaks tänapäevastele animafilmidele leiab programmist ka nukuanimatsiooni klassikat nii Heino Parsi "Mardileiva" kui ka Elbert Tuganovi 1974. aasta filmi "Õed" näol. Viimase puhul on tegemist ka värskelt restaureeritud koopia esilinastusega ja filmi helilooja on Arvo Pärt. Lasteseansid on kõigile tasuta, tuleb vaid kinode kodulehelt endale broneerida nullpilet, mis tagab istekoha.

Koostöös Saksamaa lühifilmiagentuuri AG Kurzfilm ja dokumentaalfilmide ja animatsioonifestivaliga Dok Leipzig jõuab valik Eesti animafilme rahvusvahelise lühifilmipäeva raames ka Saksa publikuni. Kavas on kaks programmi, täiskavanutele ja lastele.