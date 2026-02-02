Clermont-Ferrandi lühifilmide festivalile jõudis kaks Eesti osalusega linateost

Joonisfilm "Kiievi tort" on lugu tänapäeva Ukraina perekonnast ja nende probleemidest. See film ulatub kaugemale Venemaa sõjast, aga vaatleb ka riigi kujunemist tänapäeval. Film on festivaliringkondades võitnud ka arvukalt auhindu ja sealhulgas saanud õiguse kandideerida 2027. aasta Euroopa filmiauhindadel parima lühifilmi kategoorias.

"Lumi saadab meid" loo keskmes on noorpaar, kelle põgenemine koduriigist muutub õudusunenäoks. See on kangamanipulatsiooni ja nukuanimatsiooni tehnikas lühifilm,mis põhineb autori läbiviidud intervjuudel ja keskendub venelaste emigreerumisele, mis on muutunud eriti aktuaalseks pärast Venemaa täieulatusliku agressiooni algust Ukraina vastu. Pärast esilinastust La Cinefi valikus 2025. aastal Cannes'is on film festivaliringkondades pälvinud arvukalt kiidusõnu.

Sel aastal vaatas Clermont-Ferrandi programmi valikukomisjon läbi 8900 esitatud teost ning rahvusvahelisse võistlusprogrammi valiti vaid 62 filmi. "Mõlema filmi puhul on nii suuremas kui ka väiksemas mahus tegemist rahvusvaheliste koostöödega ning lood on väga aktuaalsetel teemadel, puudutades ühiskonna valupunkte ja kartmata tekitada arutelu. See näitab Eesti filmitegijate meisterlikke oskusi leida üles autorid, kelle lood väärivad jutustamist ja anda nende ideele väärikas vorm, mis kõnetab ja leiab väljundi hinnatud festivalidel üle maailma.", sõnas Eesti Filmi Instituudi animatsiooni ja lühifilmide turundus- ja leviekspert Mirjam Mikk.

Lisaks festivalile tähistab oma 41. toimumisaastat ka rahvusvaheline lühifilmide turg, mida külasatab umbes 4000 delegaati üle terve maailma. Eesti lühifilmid on seal esindatud Baltimaade ühisstendil, mida veab eest kolme riigi esindus koostöös PÖFF Shortsi, Eesti Filmi Instituudi, Leedu lühifilmide keskuse, Leedu lühifilmide festivali, Riia rahvusvahelise filmifestivali, 2ANNAS Riia rahvusvahelise lühifilmifestivali ja Läti lühifilmide agentuuriga.

4. veebruaril toimub filmituru raames festivaliprofessionaalidele Balti värskeid lühifilme tutvustav linastus. Eestist on sel aastal kavas animafilm "Peetrikese jõulurobot", mille režissöör on Mikk Mägi ja tootjafirma A Film Estonia.

Clermont-Ferrandi festival, mis sai alguse 1979. aastal Prantsusmaal ning on maailma juhtiv lühifilmidele keskendunud festival, toimub tänavu 30. jaanuarist 7. veebruarini.