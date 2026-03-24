Mikk Mägi animafilm "Peetrikese jõulurobot" jõuab Annecy filmifestivalile

"Peetrikese jõulurobot" Autor/allikas: Kaader filmist
Mikk Mägi animafilm "Peetrikese jõulurobot" valiti värskelt A-kategooria festivalide hulka valitud Annecy animafestivali võistlusprogrammi.

Mikk Mägi animafilm "Peetrikese jõulurobot" võistleb rahvusvahelise animafestivali Annecy võistlusprogrammis. 21.–27. juunini Prantsusmaal toimuv festival on maailma olulisim animafilmide festival, kuhu igal aastal kandideerib tuhandeid filme.

"Peetrikese jõulurobot" linastus möödunud jõuludel kinodes üle Eesti, see on pööraselt naljakas muusikaline seikluslugu poisist, kes peab peatama hirmsa robot-jõuluvana, enne kui laste jõulud igaveseks peedised on. Peetrike sõidab perega pühadeks maale, kus kohtub enda kambajõmmidega. Kuid rõõm taasnägemisest jääb üürikeseks, kui selgub, et pühad on kaaperdanud õudne robot-jõuluvana, kes laste kingisoovid vussi keerab. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks peetide pealetung.

Filmis kõlab Paul Oja ja Genka originaalmuusika ning mitmeid spetsiaalselt filmile kirjutatud laulunumbreid, mida esitavad animatsiooni tegelaste häälnäitlejad Mari Jürjens, Mikk Jürjens ning Märt Avandi. Režissöör on Mikk Mägi ("Peetrikese jõulurobot", "Pilt, mis öösel liigutas", "Vanamehe film"). Film valmis animastuudios A Film Eesti, produtsent on Kristel Tõldsepp ("Sipsik", "Kaka, kevad ja teised").

Hiljuti liitus filmiga rahvusvaheliselt tunnustatud müügiagent Mediatoon Distribution (Prantsusmaa), kes levitab filmi ülemaailmselt.

Annecy rahvusvaheline animafilmide festival toimus esimest korda 1960. aastal ja on üks vanimaid animafestivale Euroopas. Algselt iga kahe aasta tagant toimuv festival muutus 1998. aastal iga-aastaseks. Äsja avalikustatud rahvusvahelise filmiprodutsentide liitude föderatsiooni (FIAPF) ülevaate järgi kuulub Annecy A-kategooria festivalide hulka.

Toimetaja: Kaspar Viilup

