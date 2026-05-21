Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

Animatsiooni "Sipsik" uued seiklused jõuavad kinodesse 2027. aasta teises pooles. Sipsikule annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab Ewert Sundja loodud originaalmuusika.

Esimene Sipsiku film jõudis kinodesse 2020. aasta veebruaris, esimese kolme nädalaga kogus film kinodes üle 107 000 vaataja, pärast mida pandi koroonapandeemia tõttu kinod kinni.

Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva, esmakordselt kohtusid lugejad Eno Raua ja Edgar Valteri loodud tegelasega Tähekese veergudel 1961. aastal. Eesti Pank lasi sünnipäeva puhul välj ka Sipsiku erikujundusega kahe-eurose mündi.

Sarnaselt esimesele filmile valmivad ka Sipsiku uued seiklused A Film Eesti käe all, produtsent on Kristel Tõldsepp, režissöör Meelis Arulepp.