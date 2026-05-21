X!

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

Film
Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film
Vaata galeriid
3 pilti
Film

Animatsiooni "Sipsik" uued seiklused jõuavad kinodesse 2027. aasta teises pooles. Sipsikule annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab Ewert Sundja loodud originaalmuusika.

Esimene Sipsiku film jõudis kinodesse 2020. aasta veebruaris, esimese kolme nädalaga kogus film kinodes üle 107 000 vaataja, pärast mida pandi koroonapandeemia tõttu kinod kinni.

Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva, esmakordselt kohtusid lugejad Eno Raua ja Edgar Valteri loodud tegelasega Tähekese veergudel 1961. aastal. Eesti Pank lasi sünnipäeva puhul välj ka Sipsiku erikujundusega kahe-eurose mündi.

Sarnaselt esimesele filmile valmivad ka Sipsiku uued seiklused A Film Eesti käe all, produtsent on Kristel Tõldsepp, režissöör Meelis Arulepp.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:57

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

18:54

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

15:35

Autorite ühingu juhatusse valiti teiste hulgas ka Synne Valtri

15:04

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

13:11

Festivali Headread filmiprogrammis linastub kolm kirjandusteemalist linateost

13:05

Balti visuaalteatri ülevaatefestivalil esietendub Noorsooteatri järgmise hooaja avalavastus

13:04

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

12:02

ERSO kannab augustis ette Brian Eno legendaarse albumi "Lennujaamamuusika"

10:41

Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:04

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

09:51

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

20.05

Galerii: Marta Vaarik avas galeriis Artrovert näituse "1kõik"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

19.05

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

20.05

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

20.05

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

19.05

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo