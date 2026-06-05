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Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

Muusika
Tallinna Toompargis tähistati Sipsiku 65. sünniaastapäeva
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Muusika

Tallinnas Toompargis toimus 5. juunil Sipsiku 65. sünnipäevale pühendatud kontsert-etendus, mille tähistati ka Sipsiku erikujundusega mündi käibele tulekut.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Eesti Panga, ajakirja Täheke ja A-Filmi koostöös toimunud kontsert-etendus tõi publiku ette laulud animafilmist "Sipsik" Ewert Sundja ja bändi esituses. 

Lavale astusid ka Sipsik ja Anu, kellele puhuvad elu sisse Merros stuudio näitlejad.  Lastele toimuvad töötoad, lisaks sai kohapeal vahetada Sipsiku münti ja osta mündikaarti.

Sipsiku sünnipäevale pühendatud kontsert-etendus oli osa Tallinna vanalinna päevade programmist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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