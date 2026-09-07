Galerii: Tallinna lauluväljakul esines Armin van Buuren

Lisaks astusid kontserdil üles Hollandist pärit DJ'd Ruben de Ronde ja Seth Hills. Kodumaistest artistidest hoidsid meeleolu üleval Karinsmatic ja Bombossa Brothers.

Armin Van Buuren on alates 1990. aastate lõpust tegutsenud DJ ja produtsent, kes on viiel korral valitud DJ Magi parimaks DJ'ks ning 2014. aastal pälvis ta ka Grammy nominatsiooni looga "This Is What It Feels Like". Hollandis karjääri alustanud Buuren sai populaarseks Ibizal ning jõudis sealt peagi ka kogu maailma publikuni.

Viimati esines van Buuren Tallinnas 2024. aastal.