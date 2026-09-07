Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

Tallinna Ülikooli kirjastus andis välja kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad. Tekstid, kujutised, esemed", mis tutvustab keskaja Liivimaad osana Euroopa poliitiliste, usuliste, majanduslike ja kultuuriliste suhete võrgustikust.

Marek Tamme koostatud teos koondab tõlkes ja reproduktsioonidena esindusliku valiku kirjalikke, pildilisi ja esemelisi allikaid, alates kroonikatest, ürikutest ja arveraamatutest kuni pühapiltide, skulptuuride, pitserite, müntide ja arheoloogiliste leidudeni.

Allikatele lisatud kommentaarid selgitavad nende kujunemislugu, kasutuskonteksti ja tähendust tänapäeva parimatele teadmistele tuginedes. Enamik raamatus avaldatud tõlkeid ilmub eesti keeles esimest korda, mõned allikad aga jõuavad siin esimest korda üldse trükisõnasse.

"Keskaja Liivimaa ajalooallikad, olgu kirjalikud, pildilised või esemelised, on siiani olnud suuresti teada vaid keskaega uurivatele ajaloolastele," selgitas kirjandusteadlane Liina Lukas. "Laiemale kultuurihuvilisele lugejale on need tundmata, kas seetõttu, et on mööda ilma laiali, või siis keeltes, mille oskus ei ole enam levinud isegi ajaloolaste seas: ladina, alamsaksa, keskülemsaksa, vanaislandi, vanavene, vanarootsi, vanagutni keeles. Käesolev raamat teeb eestikeelsetes tõlgetes kättesaadavaks osa sellest mitmekeelsest kultuuripärandist, millega põimus ja millele tugines eesti (kirja)kultuur."

Mahukas raamat valmis ligi kolmekümne eri valdkonna asjatundja ühistööna. 934-leheküljelise ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris".