Galerii: Rakvere teatris esietendub Vootele Ruusmaa "Vöötrada"

Üle-eelmisel hooajal teatri juubeli puhul korraldatud näidendivõistluse võidutöö on poeetiline armastuslugu abielupaarist, kes pärast raseduse katkemist püüab eluga edasi minna – naine koondab kõik jõupingutused kinnismõttelisse bonsai eest hoolitsemisse, sellal kui mees proovib hoolitseda naise eest, ehkki ka endal on pind jalge alt kadunud.

Kõrvulukustavast õnnest, lohutamatust leinast ja kõikevõitvast armastusest pajatava loo lavastab Andres Noormets, kes on ühtlasi ka heli- ja lavakujunduse autor. "Meie tüki põhiteemaks on need kaotused, mis annavad võimaluse uuteks leidmisteks, kõrgematele tasanditele liikumiseks. Piiblikeeli võib seda öelda nii, et kui nisuiva ei sure, siis jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis kannab ta palju vilja. Või kui võtta zenimalt, siis ego suremine avab tee piiritu viljakuse ja vaimse ärkamiseni."

Autor Vootele Ruusmaa, lavastaja, lava- ja helikujundaja Andres Noormets (Ugala), kostüümikunstnik Maarja Viiding, valguskujundaja Villu Konrad (Ugala), videokunstnik Peeter Rästas, osades Loviise Kapper, Anneli Rahkema ja Peeter Rästas.