Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

"Owe on suurepärane saatejuht ja tema kõrval on kindel tunne vaatajate ette astuda," sõnas Erle Loonurm. "OP" jääb tema sõnul truuks kõige olulisemale, jätkuvalt pakutakse inimestele neljapäeviti mitmekülgset sissevaadet kultuuris toimuvale. "Kaks saatejuhti toovad juurde dünaamikat ja veelgi rohkem sisu, et eri nurkade alt meie kultuurimaastikul toimuvat parimal võimalikul viisil vaatajateni tuua," lisas ta.

"OP" alustab hooaega neljapäeval, 10. septembril. Saate põhiolemus ei muutu, ees ootavad sisukad stuudiokohtumised ja reportaažid Eesti erinevatest paikadest. "Küll soovime juurde tuua soovitusi, millega ka televaatajaid inspireerida kultuuris aktiivselt kaasa lööma," märkis Loonurm.

Erle Loonurm ja Owe Petersell Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Reporteritena jätkavad ka sel sügisel saate vastutav toimetaja Ave-Marleen Rei ja Ave Lutter.

Kultuurisügise juhatab ETV neljapäeval, 3. septembril sisse erisaatega "Kuus vaadet disainile", Johannes Tralla avab disaini tähendust ja olemust nende eestlastega, kelle kunstiline käekiri on ületanud Eesti piire.