Sõltumatu tantsu festival alustab etendustesarjaga "Koreograafia+"

Etenduskunstnik Anumai Raska võttis kampa rulataja, DJ ja grafitikunstniku Lauri Tähe; etendus- ja häälekunstnik Britt Kõrsmaa kutsus endaga lavale staažika häälearsti Ülle Kirsi ning kirjanik ja muusik Jan Kaus ja koreograaf Elle Viies räägivad aga erinevaid meediume kasutades tõenäolisusest, mis ühel hetkel muutub ebatõenäolisuseks.

Jan Kaus ütles, et seesugune ülesastumine on hea võimalus kirjandusest lahti lasta. "Tekitada selline kaaluta olek, kus ma ei tunne ennast kõige kindlamini, aga selles kaaluta olekus saan kanduda kuhugi, kus ma varem pole viibinud," sõnas Kaus.

Lauri Täht rääkis, et võtab alati enda huvidest väljas olevad projektid vastu.

"Kunagi ei tea mis juhtub ja tänu sellele, et ma võtsin selle vastu, olen saanud väga hästi aru, et tants ja rula on teatud määral ühesugused: on koordineeritud liikumised ja rulatades teeme seda alateadlikult iga hetk, kui me rula peal oleme."

Sõltumatu Tantsu Lava loovprodutsent Pille-Triinu Maiste selgitas, et etendustesarja eesmärk on kokkutulemine ja kollektiivne tähistamine.

"Meie maailm on, nagu ta on. Tants on kollektiivne tegevus – tuleme kokku ja tähistame seda kõike," avas ta.