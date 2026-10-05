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Sõltumatu Tantsu festivalil toimub Elina Pirineni tantsulavastuse Eesti esietendus

Teater
Elina Pirinen
Elina Pirinen "Ghosts of Rosegarden" Autor/allikas: Venla Helenius
Teater

16. oktoobril saab Sõltumatu Tantsu Festivalil näha Soome koreograafi Elina Pirineni rahvusvahelist tantsulavastust "Ghosts of Rosegarden", mille kaasprodutsent on Sõltumatu Tantsu Lava (STL).

Elina Pirinen on Soome-Karjala interdistsiplinaarne tantsukunstnik, kelle looming lähtub naiseks olemise spetsiifilisest kogemusest. Talle on omane kõrg- ja rahvakunsti ühendamine.

"Ghosts of Rosegarden" on Pirineni suur lavateos seitsmele tantsijale ja Soome kammerorkester Avantile, mis põhineb Igor Stravinski "Kevadpühitsusel". Lavastus algab sealt, kus Stravinski teos lõpeb ehk ohverdusest. Pirineni loo keskmes on ema ja seitse last ning hävituse ja sündimise, elu andmise ja elusoleku põrgulik segadus.

Pirineni lavastustes pole puudu huumorist, müstikast, rituaalsusest, ürgsusest, jumalikust ja mässumeelsusest.

"Sõltumatu Tantsu Lava jaoks tähendab rahvusvaheline koostöö enamat kui oluliste välislavastuste Eestisse toomist – meie eesmärk on luua Eesti tantsukunstnikele võimalusi osaleda rahvusvahelistes loomeprotsessides ja jõuda seeläbi ka rahvusvahelistele lavadele," rääkis STL-i tegevjuht Triinu Aron.

""Ghosts of Rosegarden" on meie järjepideva koostöö väga hea näide – tänu STL-i osalusele kaasprodutsendina Soome produktsioonimaja Zodiaki ja Helsingi Tantsumajaga on Elina Pirineni rahvusvahelises trupis ka Eesti tantsijad Arolin Raudva ja Age Linkmann," lisas Aron.

Sõltumatu Tantsu festival algab 8. oktoobril ning kestab 17. oktoobrini.  Seekord astuvad festivalil üles Jaapani, Saksamaa, Rootsi, Iraani, Islandi, Kreeka, Läti ja Eesti tantsukunstnikud. Lisaks etendustele kuuluvad programmi professionaalidele ja tantsuhuvilistele mõeldud töötoad. Festivali arutelusarjas "Koreokohvik" käsitletakse muu hulgas kestlikku karjääri koreograafias, ruumi rolli tantsukunstniku töös ning poliitilise keha teemat laval.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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