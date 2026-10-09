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Galerii: Tallinnas algas Sõltumatu Tantsu festival

Teater
2026. aasta Sõltumatu Tantsu festivali avamine
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25 pilti
Teater

Neljapäeva õhtul avati Tallinnas Sõltumatu Tantsu festival etendustesarjaga "Koreograafia+".

Kodumaises etendustesarjas "Koreograafia+" astusid koos tantsijatega lavale inimesed muudest eluvaldkondadest. Etenduskunstnik Anumai Raska võttis kampa rulataja, DJ ja grafitikunstniku Lauri Tähe; etendus- ja häälekunstnik Britt Kõrsmaa kutsus endaga lavale staažika häälearsti Ülle Kirsi ning kirjanik ja muusik Jan Kaus ja koreograaf Elle Viies räägivad aga erinevaid meediume kasutades tõenäolisusest, mis ühel hetkel muutub ebatõenäolisuseks.

Sõltumatu Tantsu festival toob kokku  tantsukunstnikud Jaapanist, Saksamaalt, Rootsist, Iraanist, Islandilt, Kreekast, Soomest, Lätist ja Eestist. Kümne festivalipäeva jooksul toimub  32 avalikku üritust etendustest töötubade ja diskussioonideni.

Rahvusvaheline tantsukunst jõuab Sõltumatu Tantsu Lavale, Tallinna Linnahalli, Von Krahli teatrisse, Kai kunstikeskusse, Paavli Kultuurivabrikusse ning Meritoni vee- ja saunakeskusesse.

Festival kestab 17. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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