18. novembril avati Tartus Jakobi galeriis Raven Alaska ja Hiie Lee Posti ühisnäitus "Virvendused", mis käsitleb inimese ja linnakeskkonna suhet ning väikelinnast suurlinna kolimisega kaasnevaid kogemusi.

Näitusel uurivad kunstnikud, kuidas mõjutab linnakeskkond inimese identiteeti ja enesetaju. Mõlemad kunstnikud on pärit mõnesaja elanikuga asulatest ning nende kogemus Tartusse elama asumisest on kujundanud omapärase vaatenurga linnale. Näitusel käsitletakse linnaruumi vastuolulisust: see võib pakkuda nii anonüümsust ja vabadust kui ka võõristust ja eraldatust.

Teemade avamiseks kasutavad kunstnikud õlimaali ja fotograafiat. Näituse idee sündis 2024. aasta suvel Jakobi galeriis, kus Raven Alaska ja Hiie Lee Posti kohtusid kultuuriprogrammi raames. Ühise kunstilise huvi leidmine viis otsuseni korraldada ühisnäitus.

Raven Alaska on neljanda kursuse fotograafiatudeng Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Häädemeestelt pärit kunstnik on elanud ka Guatemalas ja Mexico Citys ning osalenud varem mitmel galerii Pallase ühisnäitusel. Lisaks fotograafiale tegeleb ta graafika ja muusikaga.

Hiie Lee Posti on Tartu gümnaasiumi abiturient, kelle lapsepõlvekodu asub Mehikoormas. Aastatel 2019–2024 õppis ta Tartu lastekunstikoolis, kus kujunes tema kunstiline käekiri, eelkõige graafika ja õlimaali valdkonnas. Ta on varem korraldanud isikunäitusi Mehikoormas, Võrus ja Räpinas.

Näitus "Virvendused" jääb Jakobi galeriis avatuks 17. detsembrini.