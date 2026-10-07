Järvamaa muuseumisse jõudsid kooliõpetaja Indrek Kuuse maketid Paide kirikust

Järvamaa muuseumi püsiekspositsiooni jõudsid Paide kiriku maketid, mis on valminud Vodja kooliõpetaja Indrek Kuuse koduses töökojas.

Indrek Kuusel tekkis huvi makettide vastu koroonapandeemia ajal, kui õpilastele tuli anda meisterdamiseks kodune töö. Siis tegi ta ka ise valmis Paide vallitorni ja kiriku maketi, misjärel Järvamaa muuseum tellis temalt Paide ordulinnuse kujutise. Ordulinnuse uurimise käigus tuli välja palju huvitavat materjali ka kiriku kohta.

"14. sajandil oli siin kirik, siis 16. sajandi kirik, mis Liivi sõja käigus õhku lasti. Kas selle lasid õhku venelased või linnaelanikud ise, seda ei tea. Seejärel oli praeguse kiriku kõrval ligi 200 aastat puust abikirik. Hiljem hakati vana kiriku vundamendile rajama praeguse kiriku esimest versiooni. Selle sama vundamendi peal on olnud kokku viis kirikut," rääkis Kuuse.

Hävinenud kirikute kujutamisel olid maketimeistrile suureks abiks arheoloogilised uuringud.

"Villu Kadakas on Paide kirikus ja selle ümbruses vähemalt kahel korral põhjalikult kaevanud. Nende uuringute käigus tulid välja keskaegse kiriku alusmüürid. Suures osas saigi makett nende põhjal tehtud. Lisaks olid abiks Rootsi-aegsed gravüürid, mida leidub erinevates väljaannetes," selgitas Kuuse.

Maketimeistril endal on ajaloolistest kirikuvariantidest üks kindel lemmik.

"Mulle tundub kõige ägedam barokse tornikiivriga kirik. Mul oleks väga hea meel, kui 1845. aastal ei oleks tulekahju puhkenud ja see kirik poleks hävinud," ütles Kuuse.

Järvamaa muuseum otsustas Paide kiriku maketid ära osta ja eksponeerida oma püsiekspositsioonis.