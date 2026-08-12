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Pildid: Tallinna teletornis avati kakskeelne rändnäituse "Üks keel – mitu lugu"

Muuseumid
Teletornis avati rahvusvaheline rändnäitus
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15 pilti
Muuseumid

11. augustil avati Tallinna teletornis kakskeelne rändnäitus "Üks keel – mitu lugu". Saksa keelele pühendatud näitus räägib Eesti ja Saksamaa kultuurisuhetest tuntud eestimaalaste isiklike lugude kaudu.

"Üks keel - mitu lugu" on foto- ja tekstinäitus, kus oma seostest Saksamaa ning saksa keelega räägivad Arvo Pärt, Jaan Aru, Ülle Madise, Harry Liivrand, Katri Raik, Luukas Kristjan Ilves, Merit Kopli, Maarja Jakobson, Mart Juur, Urmas Klaas, Mati Sirkel jt.

Näituse avamine lükkab hoo sisse Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisele tornis ja see on osa programmist, mis on pühendatud 1991. aastal aset leidnud augustisündmustele, kus Tallinna teletorni kaitsmisel oli oluline ja sümboolne roll.

Saksamaa ja Eesti taastasid diplomaatilised suhted 28. augustil 1991 ja ka sellest möödub tänavu 35 aastat. "Eesti on viimased 35 vabaduse aastat olnud tihedas suhtluses kogu maailmaga ja seda nii riikide kui üksikisikute tasandil. Tihti ei osata hinnata seda, millist rolli mängivad maade vahelistes suhetes kultuuri, hariduse või ettevõtluse valdkonna kontaktid, mis tekivad me inimeste omavahelises suhtluses. Just sellistest kontaktidest ja neist sündinud sügavast lugupidamisest teise maa kultuuri ja keele vastu, räägibki see näitus," sõnas SA Tallinna Teletorni juhatuse liige Kertu Saks.

Rändnäituse looja on Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, tekstide autor Kristel Trell ning fotograafid Christian Gogolin ja Iris Kivisalu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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