Teletorni uus näitus muudab nähtamatud lained kuuldavaks ja käega katsutavaks

Tallinna Teletornis avatud interaktiivne näitus "Samal lainel. Teletorni füüsika" kutsub külastajaid vaatama raadiot, televisiooni ja tänapäevast kommunikatsiooni mitte ainult ajaloo, vaid ka füüsika kaudu.

Kui raadio, televisioon või mobiilne suhtlus tunduvad igapäevaelus enesestmõistetavad, siis näitus näitab, kui palju nähtamatut teadust on iga sõnumi, heli ja signaali taga.

Näitus on üles ehitatud nii, et külastaja saab ise kuulata, häälestada, saata, puudutada ja katsetada. Saab proovida morsekoodi, kuulata maailma raadiojaamu, katsetada muusikainstrument Thereminiga, uurida raadiolainete levikut ning tunnetada, kuidas tuul mõjutab 314 meetri kõrgust Teletorni.

Leiutaja ja 2023. aastal Eesti Teadusagentuurilt teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvinud Aare Baumer kirjeldas näitust kui võimalust sukelduda maailma, mida inimene igapäevaselt ei näe, kuid mille sees ta pidevalt elab. Raadiolained, sagedused, signaalid ja antennid ei ole tema sõnul ainult tehnilised mõisted, vaid osa inimestevahelisest suhtlusest.

Näitus on osa Eesti Ringhäälingu 100. juubeliaasta tähistamisest ning Tallinna Teletorni näituste sarjast "Siin Tallinn! Sajand eetris".