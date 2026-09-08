Üheksandat korda toimunud Station Narva tegi publikurekordi

Station Narva asutaja ja juhi Helen Sildna sõnul kinnitab tänavune publikurekord, et Station Narva on leidnud oma koha publiku südames. "Narva linn ja Ida-Virumaa inimesed on meid omaks võtnud. Meie tiimile pakub südamest rõõmu, et festivalil veedavad koos aega väga erinevad inimesed – noortest eakateni – üle Eesti ja Euroopa. Just see ongi meie soov ja taotlus: luua kultuurisündmus, mis liidab ja ühendab, motiveerib ja julgustab. Asume juba täna kümnenda Station Narva nimel tööle," sõnas Sildna.

Festivali muusikaprogrammi avanud kultuuriminister Heidy Purga tõdes, et Station Narva näitab, kuidas muusika toob inimesed kokku ja avab linna uutele pilkudele.

"Siit võib kaasa jääda uus lemmiklugu, uus sõprus või põhjus Narvasse tagasi tulla. Mind liigutasid tänavu kõige rohkem Skoone kontsert ja kohtumised kohalike noortega, kelle energia ning soov siduda oma loovus kodulinna ja Station Narvaga näitab, et sellel festivalil on Narvas väga oma ja väga vajalik tulevik," ütles Purga.

Sadu festivalil Station Narva 2026 Autor/allikas: Juri Vsivtsev

Festivali muusikaprogramm toimus 4. ja 5. septembril Narva Muuseumis ajaloolises Hermanni linnuses ja klubis Ro-Ro. Üle 20 esineja seas olid nii Briti trip-hop'i pioneer Tricky, Islandi elektroonilise popi artist GusGus kui ka mitme põlvkonna ja skeene jagu Eesti artiste, nende seas Tõnu Naissoo, Sadu, Propeller, Skoone ning oma sünnipäeva erikavaga tähistanud Narvast sirgunud Alika.

Päevastel tasuta kontsertidel esinesid Mihkel Kuusk koos kohaliku tantsustuudioga Varjud ning EiK ja Mattias Tirmaste linnuse läänehoovis, kus avati ka Ida-Viru kunstnike Eduard Zentsiku ja Vladimir Kopylovi installatsioon "Hõbeda hääl".

Järgmisel aastal tähistab Station Narva oma kümnendat sünnipäeva. Juubelifestival toimub 2.–5. septembrini 2027.