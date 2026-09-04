Narvas algas üheksas Station Narva festival

Narvas algas iga-aastane muusika- ja linnafestival Station Narva. Festival toob piirilinna tuntud esinejaid meilt ja mujalt ning pakub põnevaid muusikaelmusi kogu nädalavahetuseks.

Üheksandat aastat toimuva festivali Station Narva süda on ka sel aastal Narva linnuses. Kontsert tasuta linnalaval on juba alanud, varsti algab tegevus ka festivali pealaval, mis on linnuse Põhjaõues. Kokku astub kahe päeva jooksul publiku ette üle 20 artisti.

Tegevus linnuses kuni keskööni vähemalt, jätkupeod Ro-Ro klubis kuni hommikuni välja. Nii et tegelikult oleks igast Eesti nurgast võimalik mingiks kontserdiks kohale jõuda.

"Ei saa vist nimetamata jätta, et täna siin Narva muuseumis õhtu lõpetab südaöö paiku selline trip-hop'i legend Tricky. Lisaks veel tänavuse aasta Eesti fenomenaalne edubänd SADU ja kindlasti tasub kõrv peale panna ka meie noortele moodsa elektroonilise muusika produtsentidele Luurel Varas ja Boipepperoni, kes on võib-olla avalikult, võib-olla salalikult poolte Eesti Spotify esikümne hittide autor," rääkis festivali programmi kuraator Ingrid Kohtla "Aktuaalsele kaamerale".

"Peale südaööd saab Ro-Ro klubis näha Eesti uue põlvkonna ilmselt kõige vingemat punkbändi Skoone ja ka uut alternatiivmuusika tegelast Säde Semperit," lisas Kohtla.

Tänavusel festivalil astuvad üles veel Propeller, Tõnu Naissoo, Havryl Sydoryk, Mariin K., Malla, GusGus, Alika, Eik, Mihkel Kuusk, Planeet jt.

Festival kestab pühapäeva, 6. oktoobrini.