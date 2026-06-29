Station Narva esinejatega liitus ansambel Propeller

3.–6. septembril Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva esinejatega liitus legendaarne Propeller. Programmi lisandusid ka jazz-maestro Tõnu Naissoo ning "Klassikatäht" 2025 võitja Havryil Sydoryk.

Sügaval nõukogude ajal, 1979. aastal naljaga pooleks sündinud Propellerit ehk Propat on kirjeldatud kui mässumeelse punkhinge ja salvava irooniaga progressiivset institutsiooni ning Eesti kultuuriloo üht märgilisemat nähtust. Karismaatilise laulja Peeter Volkonskiga eesotsas tegutseva ansambli loomingu võtmeks on olnud kaasahaaravad meloodiad ja meisterlik pillimäng, eeskätt aga absurdiluule vormi peidetud võimudele "ärapanemine".

Ühtaegu saatuslikuks ja müütiliseks osutus bändi esinemine 1980. aasta 22. septembril Kadrioru staadionil Eesti Raadio ja ETV jalgpallimatši eel. Noorte marulisest kaasaelamisest šokeeritud ametnikud keelasid Propelleri teise, mängule järgnema pidanud etteaste, mis vallandas mässu ja tõi ansamblile pika esinemiskeelu.

"Me võitleme mõttelaiskuse vastu," rõhutas Volkonski. Oma 47. tegevusaastal on Propeller endiselt irooniline nii võimu, ühiskonna kui ka pungi suhtes, murdmata muuhulgas truudust oma põhimõttele proove mitte teha.

Piirilinnas astuvad lavale viis asutajaliiget. Lisaks Volkonskile Peeter Malkov, Peeter Määrits, Ain Varts ja Priit Kuulberg. Trummide taga on varalahkunud asutajaliikme Ivo Vartsi tütar Aneta Varts.

Varem avalikustatud esinejatest nimekaim on Briti trip-hop'i pioneer Tricky, kes teeb Narvas oma käimasoleva Euroopa tuuri finaalkontserdi. Tema bändis kitarri mängiv Mariin Kallikorm esineb festivalil ka oma shoegaze'i grupiga Mariin k..

Välikülalisteks on ka Malla Soomest, Elizabete Balčus Lätist ja La Fazani Kosovost.

Üles astuvad veel GusGus Islandilt, Sadu, Alika koos bigbändiga, Eik, Skoone, Mihkel Kuusk, Neura, Boipepperoni, Luurel Varas ja Planeet.

Lisaks muusikaprogrammile toimuvad festivali raames kunstiprogramm, elamustuurid, kogukonnavestlus Bazar, traditsiooniline narvapärane hommikusöök ja palju muud.