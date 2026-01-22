Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

X!

Eesti kinolevi valitsesid mullu Ameerika arvutimänguseiklus "Minecrafti film", kodumaine "Fränk" ja Läti animatsioon "Vooluga kaasa".

Värskelt avaldatud 2025. aasta kinostatistika kohaselt on kinokülastuste arv võrreldes eelmise aastaga pisut langenud. Kinodesse jõudis kokku 448 filmi ja neile soetati 2 391 888 piletit, mida on umbes 80 000 võrra vähem kui 2024. aastal. Keskmine piletihind langes 7,44 eurolt 7,26 eurole.

"Kinokülastuste arvu väike kõikumine on praeguses kontekstis täiesti normaalne ja ootuspärane nähtus. Kuigi kinokülastajate arv jääb endiselt alla pandeemia–eelsele tasemele, väärib välja toomist Eesti filmide kerkinud turuosa," ütles Eesti Filmi Instituudi analüütik Eveli Raja.

Eesti filmid kogusid 334 471 külastust, mida on 10 000 võrra rohkem kui 2024. aastal. Kõige suurem publikumagnet oli Tõnis Pilli debüütfilm "Fränk", mille 112 104 vaatajat tõstavad ta selle sajandi kõige vaadatumate Eesti filmide edetabelis 12. kohale.

"Fränkile" järgnesid Rain Rannu "Uus raha" 40 376 ja Andres Maimiku ning Rain Tolgi "Jan Uuspõld läheb koju" 34 868 vaatajaga. Tugev aasta oli Eesti dokumentaalfilmidele, millest "Kikilipsuga mässaja" kogus 25 012 ja "Minu pere ja muud klounid" 11 275 vaatajat.

Kogu külastajate arvust moodustasid Eesti filmid 14 protsenti. Ülejäänud Euroopa filmid haarasid 25,5 protsenti publikust. Võimsa tulemuse tegi Läti Oscari-võitja "Vooluga kaasa", mille 90 498 vaatajat oli aasta kolmas parim tulemus. Jätkuvalt on suurim turuosa Ameerika kino päralt, millele soetati 51,4 protsenti kõigist piletitest.

2025. aasta 20 vaadatuimat filmi Eesti kinolevis: 

  1. "Minecrafti film" – 127 475 vaatajat
  2. "Fränk" – 112 104 vaatajat
  3. "Vooluga kaasa" – 90 498 vaatajat
  4. "Zootropolis 2" – 87 739 vaatajat
  5. "Avatar: Tuli ja tuhk" – 65 762 vaatajat
  6. "F1® FILM" – 60 154 vaatajat
  7. "Pahalased 2" – 52 905 vaatajat
  8. "Kuidas taltsutada lohet" – 51 605 vaatajat
  9. "Jurassic World: Taassünd" – 46 010 vaatajat
  10. "Paddingtoni seiklused džunglis" – 45 369 vaatajat
  11. "Kullake" – 41 991 vaatajat
  12. "Võimatu missioon: Lõplik otsus" – 41 675 vaatajat
  13. "Uus raha" – 40 376 vaatajat
  14. "Lilo ja Stitch" – 36 809 vaatajat
  15. "Jan Uuspõld läheb koju" – 34 868 vaatajat
  16. "Kurja kutsumine 4. Viimased riitused" – 34 674 vaatajat
  17. "Viis ööd Freddy baaris 2" – 30 694 vaatajat
  18. "Palja relvaga" – 29 416 vaatajat
  19. "Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte" – 26 817 vaatajat
  20. "Smurfide suur film" – 25 838 vaatajat

2025. aasta 20 vaadatuimat Eesti filmi:

  1. "Fränk" – 112 104 vaatajat
  2. "Uus raha" – 40 376 vaatajat
  3. "Jan Uuspõld läheb koju" – 34 868 vaatajat
  4. "Kikilipsuga mässaja" – 25 012 vaatajat
  5. "Aurora" – 22 693 vaatajat
  6. "Pikad paberid" – 13 886 vaatajat
  7. "Minu pere ja muud klounid" – 11 275 vaatajat
  8. "Peetrikese jõulurobot" – 9459 vaatajat
  9. "Ühemõõtmeline mees" – 5536 vaatajat
  10. "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" – 4562 vaatajat
  11. "Must auk" – 4287 vaatajat
  12. "Sal-Saller. See on see, mis paneb elama" – 4170 vaatajat
  13. "Kindral" – 4167 vaatajat
  14. "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" – 3938 vaatajat
  15. "Minu kallimad" – 3529 vaatajat
  16. "Mo Papa" – 2085 vaatajat
  17. "Päikese kodanik" – 1951 vaatajat
  18. "Rootsi torpeedo" – 1908 vaatajat
  19. "Torn" – 1796 vaatajat
  20. "Lahkumine Tallinnast. 1941" – 1342 vaatajat

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

