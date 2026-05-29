Tallinnas toimub rahvusvaheline filmiprodutsentide koolitusprogramm Eurodoc

Autor/allikas: Eurodoc
Rahvusvaheline dokumentaalfilmide produtsentide koolitusprogramm Eurodoc toob nädalaks Tallinna ligikaudu 70 filmiprofessionaali üle kogu maailma.

31. maist kuni 6. juunini toimub Tallinnas rahvusvahelise dokumentaalfilmide produtsentide koolitusprogrammi Eurodoc 2026. aasta teine sessioon. Eurodoci meeskond on rahvusvaheline ning organisatsiooni peakontor asub Pariisis. Igal aastal viiakse Euroopa eri paigus läbi kolm koolitusprogrammi sessiooni. Tallinnas toimuv sessioon korraldatakse koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Leedu Filmikeskusega.

"Eurodocist on aastakümnete jooksul kujunenud üks mõjukamaid ja hinnatumaid dokumentaalfilmide produtsentidele suunatud koolitusprogramme, millel on oluline roll Euroopa dokumentalistika kujundamisel. Meil on väga hea meel tuua programmi teine sessioon Tallinna ning võõrustada siin tipptasemel produtsente ja filmiprofessionaale üle kogu maailma," ütles EFI tootmisosakonna juht Viola Salu.

Tallinnasse tuleb sessiooni raames ligi 50 produtsenti enam kui 30 riigist. Koos mentorite ja Prantsusmaalt saabuva korraldusmeeskonnaga osaleb programmis kokku üle 70 inimese. "Eurodoci toomine Eestisse ja meie piirkonna produtsentide koostöö süvendamine on märgilise tähtsusega samm meie dokumentaalfilmivaldkonna rahvusvahelistumisel," rõhutas Salu.

Paralleelselt rahvusvahelise grupiga toimub Tallinnas ka Eesti ja Leedu produtsentidele suunatud mentorlusprogramm, milles osaleb kuus Eesti ja kuus Leedu produtsenti. Kohalik töötuba toimub 1. kuni 5. juunini. Eestist osalevad programmis Aet Laigu (Meteoriit OÜ) projektiga "Väikesed lood suurest sõjast", Dora Nedeczky (Allfilm) projektiga "Surmauurija", Selma Şirin (Vesilind OÜ) projektiga "Ega ma Teid ometi liialt ei häiri?" ning Johanna Maria Tamm (Stellar Film) projektiga "Suhkrust, jahust ja maasikavahust". Karjääriarenduse suunal osalevad Ülo Pikkov ja Maris Salumets.

Koostöö Leedu Filmikeskusega jätkub ka tulevikus – 2027. aastal toimub üks Eurodoci sessioonidest Vilniuses, kuhu avaneb võimalus saata ka Eesti produtsente.

Toimetaja: Kaspar Viilup

