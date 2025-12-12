"Lumi saadab meid" valiti maailma suurima lühifilmide festivali võistlusprogrammi

Cannes filmifestivalil auhinnatud Natalia Mirzoyani lühianimafilm "Lumi saadab meid" jätkab oma silmapaistvat teekonda rahvusvahelistel filmifestivalidel.

Äsja lõppenud Animateka filmifestivalil Sloveenias pälvis film festivali grand prix.

"Peaauhind läheb sügavalt siirale ja liigutavale filmile, mis räägib ümberasumisest ja otsusest valida pagulus autoritaarse režiimi all elamise asemel. /---/ Selle filmi lugu on väga isiklik, kuid kõnetab kõiki neid, kes on tundnud end abituna tugevama osapoole rõhumise ees ja teavad, kui raske on langetada otsus, millel võib olla nii palju etteteadmata tagajärgi," põhjendas žürii.

Detsembri alguses avalikustati Clermont-Ferrand International Short Film Festivali programmi valitud filmid. Sel aastal vaatas žürii läbi 8900 esitatud teost ning "Lumi saadab meid" kuulub 62 filmi hulka, mis valiti rahvusvahelisse võistlusprogrammi.

Clermont-Ferrand'i festival, mis toimub 30. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2026, on Cannes'i järel suurim Prantsusmaa filmifestival ning seda peetakse üheks Euroopa olulisemaks lühifilmide platvormiks.

"Lumi saadab meid" on kangamanipulatsiooni ja nukuanimatsiooni tehnikas lühifilm, mille autor on Eestis elav armeenia päritolu režissöör Natalia Mirzoyan. Film põhineb autori läbiviidud intervjuudel ja keskendub venelaste emigreerumisele, mis on muutunud eriti aktuaalseks pärast Venemaa täieulatusliku agressiooni algust Ukraina vastu.

Filmi peatootja on Rebel Frame (Eesti), kaastootjad Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond, Art Step Studio (Armeenia), Black Boat Pictures (Prantsusmaa) ja White Boat Pictures (Belgia). Film valmis ja võeti üles Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas