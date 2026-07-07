Iirimaa üks olulisemaid filmifestivale tõstab fookusesse Eesti filmitööstuse

Eesti fookusprogramm Iirimaa ühel olulisemal filmifestivalil Galway Film Fleadhil hõlmab nii Eesti filmide eriprogrammi kui ka filmitööstusele suunatud sündmusi, kus tutvustatakse uusi Eesti filmiprojekte ning meie tootmis- ja rahvusvahelise koostöö võimalusi.

7.–12. juulini toimuval Galway Film Fleadhil on Eesti tänavu festivali fookusriik. Festivali filmiprogramm toob publikuni valiku Eesti mängu-, dokumentaal- ja animafilme, samal ajal kui filmitööstusele suunatud sündmused annavad rahvusvahelistele filmiprofessionaalidele võimaluse tutvuda Eesti filmitööstuse ja tootmisvõimalustega.

Tänavune fookus on seotud ka Iirimaa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega, mis kestab juulist detsembrini. Sel puhul lõi Iirimaa Euroopa Liidu liikmesriikide ja oma linnade vahel partnerlusprogrammi ning Galway paariliseks valiti Eesti. Fookuse Eesti-poolne korraldaja on Eesti Filmi Instituut.

Festivali programmis "Spotlight on Estonia" linastuvad Margit Lillaku dokumentaalfilm "Siit ta tuleb, Roosi", Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid" ja Eeva Mägi mängufilm "Mo Papa". Programmis jõuab rahvusvahelise esilinastuseni ka Anastasia Zažitskaja ja Margus Õunapuu dokumentaalfilm "Hõbekontsadel", mis jälgib amatööridest naishokimängijaid, kes asuvad taaselustama Eesti naiste jäähokikoondist. Lühifilmidest linastuvad teiste seas Silvia Lorenzi "Numbrituba", Natalia Mirzoyani "Lumi saadab meid" ja Elisabeth Kužovniku "Stiina". Margit Lillak, Eeva Mägi, Margus Õunapuu ja Anastasia Zažitskaja on oma filme ka festivalil tutvustamas.

Filmiturul Galway Film Fair tutvustab Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp Eesti rahvusvahelise kaastootmise võimalusi, Film Estonia tagasimaksefondi ning uusi filmistuudioid paneelis "International Co-production in Practice". Eesti tootjafirmade uusi projekte esitlevad Galways produtsendid Katrin Kissa (Homeless Bob Production), Ivo Felt ja Johannes Magnus Aule (Allfilm), Esko Rips ja Laura Raud (Nafta Films), Helen Lõhmus ja Kaire Russ (Zolba Productions) ning Margus Õunapuu ja Anastasia Zažitskaja (Film Tower).

Lisaks osaleb Pimedate Ööde filmifestivali uus kunstiline juht Triin Tramberg rahvusvahelises paneelis "Meet the Programmers", kus kohtuvad festivalide programmijuhid ja filmitegijad üle maailma.

Galway Film Fleadh on üks Iirimaa olulisemaid filmifestivale ning selle juurde kuuluv Galway Film Fair on rahvusvaheliselt tunnustatud filmitööstuse kohtumispaik. 38. korda toimuv Galway Film Fleadh toob kuue päeva jooksul publikuni värske Iiri kino paremiku ja auhinnatud rahvusvahelised linateosed. Selle aasta programmis on erilisel kohal eri žanre esindavad muusikafilmid, mis tõstavad esile muusika võime ühendada inimesi ajal, kui maailm on üha enam lõhestunud. Tänavune fookusriik Eesti kandis sama tiitlit ka 2019. aastal.